İtfaiye 303’üncü Yıldönümünü Kutladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 303’ncü yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

25 Eylül Pazartesi günü İtfaiye Binası önünde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, engelliler, öğrenciler ve itfaiye personelleri katıldı.

Programda yapılan gösteri sonrasında itfaiye personelleri iple yüksek bir noktadan inerek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a Türk Bayrağı hediye ettiler.

Acar: Malatya’nın tamamına hizmet vermekteyiz

Program, itfaiyeciler tarafından okunan dua ile başladı. Programın açış konuşmasını Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar yaptı. Acar, “Büyükşehir ile birlikte Malatya’nın tamamına hizmet vermekteyiz. İtfaiye Dairesi olarak Malatya’da 18 ayrı noktada 233 personelle itfaiye hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösteriyoruz.Eğitim noktasında yaptığımız çalışmalarla Malatya’mızda her yıl 40’ın üzerinde hemşerimize eğitim hizmeti veriyoruz. Çocuklarımıza yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızla yangınların en aza indirilmesi hedeflenmektedir. İtfaiye Dairesine vermiş olduğu desteklerden dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Çakır: Çok iyi bir ekibe sahibiz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya itfaiyesinin çok iyi bir ekibe sahip olduğunu belirterek, “Malatya itfaiyesi her geçen gün araç parkını güçlendirerek hizmetlerine devam etmektedir. Büyükşehir olmadan önce 1100 yangına müdahale edilirken, büyükşehir ile birlikte son 9 aylık süre içerisinde 2400 yangına müdahale edilmiştir. Büyükşehir İtfaiyesi olarak 13 ilçemizde 18 farklı noktada 233 personel ve 52 araçla hizmet verilmektedir. Araç filosunun güçlendirilmesi noktasında daha önce almış olduğumuz 8 adet 4×4 arazi tipi müdahale aracına ek olarak 5 araç siparişi daha verilmiştir. Geçtiğimiz günlerde araç filomuza kattığımız ve bu güne kadar Malatya’da alımı gerçekleştirilen en donanımlı araç olan 42 metre yüksekliğinde ve 3 milyon maliyetli merdivenli itfaiye aracının alımı gerçekleştirildi. İtfaiyemizi her geçen gün daha donanımlı hale getirmekteyiz. Su altı kurtarma ekibimizde yine bölgemize hizmet vermekte her türlü donanıma sahip bir ekibimiz bulunmakta.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi tarafından küçük yaştaki çocuklarımız ile hemşerilerimizi daha bilinçli hale getirmek üzere çalışmalar, eğitim programları düzenlenmektedir. Bilinçli toplum güçlü bir itfaiye yapısı ile hem yangınlarda azalma olacak hemde olası yangınlara anında müdahale edilmiş olacak. İtfaiyecilerimizin haftalarını tebrik ediyor, kazasız belasız günler diliyorum” şeklinde konuştu.

Başarılı Personeller ödüllendirildi

Ayrıca yıl içerisinde göstermiş oldukları başarılı performanslardan dolayı İtfaiye Personellerinden Vedat Yıldırım, Akif Kadıoğlu, İlyas Eriş’e başarı plaketleri verildi.

Program sonunda katılımcılara aşure ikramında bulunulurken, öğrencilere de eğitici hediyeler dağıtıldı.

