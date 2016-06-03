İtfaiye İşleri!. Yerde İnek, Dağda Keçi, Ağaçta Kuş!..

İtfaiye ekipleri, ayrı olaylarda inek, keçi ve kuş kurtarma operasyonları gerçekleştirdi..

KEÇİ KURTARMA..

Malatya’da sürüden ayrılarak çıktıkları kayalık alandan bir daha inemeyen 26 keçi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak sahibine teslim edildi. İtfaiye ekipleri demir elektrik direğine sıkışan bir ineği de kurtardılar.

Olay, Yeşilyurt ilçesinin Yalınkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Yayılması için meraya götürülen sürüden ayrılan 26 keçi, çıktıkları kayalık alandan indirilemedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye dairesi ile jandarma ekipleri devreye girdi.

İtfaiye ekipleri halat yardımı ile kayalık alana indi ve mahsur kalan keçiler tek yukarı çıkarttı. Keçilerin sahibi Mehmet Gündüz, jandarma ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

ELEKTRİK DİREĞİNE SIKIŞAN İNEK KURTARILDI

Öte yandan arazide yere devrilen elektrik direğine ayağı sıkışarak mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Battalgazi ilçesinin Yaygın Mahallesi’nde meydana geldi. Uzun bir süreden beri arazide yerde duran demir elektrik direğine ayağını kaptıran ineği, vatandaşlar kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye giderek demir elektrik direğini kesip ineğin sıkışan ayaklarını kurtardı.

AĞAÇTA KUŞ..

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ağaçta mahsur kalan iki kuş için kurtarma operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Ucbağlar Mahallesi Lale Sokak’ta, ağaçta 2 kuşun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu hemen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 kuşu mahsur kaldığı ağaçtan kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha