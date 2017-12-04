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Malatya Haber -

İtfaiyecilere Uçak Kaza ve Yangını Müdahale Eğitimi

İtfaiyecilere Uçak Kaza ve Yangını Müdahale Eğitimi
  • 04.12.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, meydana gelebilecek olası kaza ve yangınlara etkili bir şekilde müdahale edebilmek için itfaiye personeline yönelik eğitim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bugüne kadar, personele yönelik hizmetiçi eğitim çalışmaları; okullar başta olmak üzere kurum ve kuruluşlardaki personel ve öğrencilere yönelik yangın konusunda eğitim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın ve kazalara müdahale konuları ve su altı arama kurtarma konularında personele yönelik, alanlarında uzman eğitmenlerden eğitimler aldırdı.

Bu kapsamda 7. Ana Jet Hava Üssü İtfaiyesine bağlı görev yapan personel tarafından da, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline; Uçak Yangınlarına Müdahale (F-4/F- 16),  Kaza Kırım, Yaralı Kurtarma, Uçak Yakıtları, Mühimmat Yüklü Araçlara Yaklaşma ve Zorla Giriş Yöntemleri konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin verildiği belirtildi.

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