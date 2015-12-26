İÜ Senatosunun Kılık Kıyafet Kararı

İnönü Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin kılık- kıyafetine ilişkin olarak bir karar aldı ve duyurdu. Anayasada yapılan değişikliklere karşın, Yüksek Öğretim Kanunu’nda düzenleme yapılmadığı için, mevcut mevzuatın uygulanmasına devam edileceği belirtildi.

Senatonun konuya ilişkin kararı şöyle:

“Basında yer alan bazı yanlış değerlendirmelere açıklama getirmek amacıyla Üniversitemiz Senatosu 11.02.2008 tarihinde toplanarak, öğrencilerimizin kılık-kıyafeti ile ilgili olarak aşağıdaki metnin aynen kabulüne ve duyurulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Bilindiği üzere, Anayasamızın 10. ve 42. maddelerinde üniversite öğrencilerinin kılık kıyafetini düzenleme gerekçesiyle bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerin uygulamaya geçebilmesi için Yükseköğretim Kanununda gerekli düzenlemeler henüz yapılmamıştır.

Bu nedenle Üniversitemizde öğrencilerin kılık kıyafetiyle ilgili mevcut uygulama aynen devam edecektir.

Tüm öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimize önemle duyurulur.