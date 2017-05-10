İÜBİS, Dağ Bisikleti Yarışmasına Ev Sahipliği Yaptı

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS), 3’ncü Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Yarışmasını düzenlendi.

Malatya İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 3’ncü Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Yarışması, birçok üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan yarışmalarda İÜBİS’den erkeklerde Said Erol üçüncü, Ömer Faruk Karaoğlan dördüncü ve Talha Soku ise altıncı oldu. Kadınlarda ise Fadime Özge Şahin ikinci, Büşra Ulu altıncı, Merve Borucu ise sekizinci oldu.

İÜBİS, 3’ncü Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Yarışması’nda erkekler ve kadınlarda takım halinde ikinciliği elde ederek, başarısını sürdürdü.

3’ncü Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Yarışmasında ferdi sıralama şöyle oluştu:

Erkekler

1-Hakan Arslan-Ege Üniversitesi

2-Sarper Tuncer-Ege Üniversitesi

3-Mehmet Said Erol-İnönü Üniversitesi

4-Ömer Faruk Karaoğlan-İnönü Üniversitesi

5-Mustafa Şeker-Selçuk Üniversitesi

6-Hüseyin Aktaş-Ege Üniversitesi

7-Talha Soku-İnönü Üniversitesi

8-Sefa Toros-Akdeniz Üniversitesi

9-Renas Liyon Kılıç-Dicle Üniversitesi

10-Emrah Aslanhan-İnönü Üniversitesi

Kadınlar

1-Simge Gider-ODTÜ

2-Fadime Özge Şahin-İnönü Üniversitesi

3-Melek Havva Akbulut-On Dokuz Mayıs Üniversitesi

4-Tuğba Hato-ODTÜ

5-Emine Yılmaz-ODTÜ

6-Kudret Yağmur Sönmez-On Dokuz Mayıs Üniversitesi

7-Büşra Nur Ulu-İnönü Üniversitesi

8-Merve Borucu-İnönü Üniversitesi

9-Aybuke Çelik-İnönü Üniversitesi

10-Fatma Yaldız-İnönü Üniversitesi

Takım sıralaması

Erkekler

1-Ege Üniversitesi

2-İnönü Üniversitesi

3-Akdeniz Üniversitesi

4-ODTÜ

Kadınlar

1-ODTÜ

2-İnönü Üniversitesi

3-On Dokuz Mayıs Üniversitesi.

Ferdi Durdu/ Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com