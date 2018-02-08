İÜBİS Ege Turu İçin Gitti

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) ‘Sele Üstünde Yedi Bölge’ projesi kapsamında, dördüncü bölge olarak Ege’ye pedal çevirmeye başladı. Tur kapsamında iki kadın bisikletçi de kafilede yer alıyor.

Üniversiteli bisikletçiler, Türkiye genelinde başlattıkları ‘Sele üstünde yedi bölge’ projesinin dördüncü ayağında Ege Bölgesi’ne Marmaris’ten pedal çevirmeye başladı. 700 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler, 5 büyükşehir ve 18 ilçeye turlayacak.

İÜBİS Başkanı Uğur Özdemir, “İnönü Üniversitesi bisiklet topluluğu olarak projelerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Dört sene önce başlattığımız sele üstünde yedi bölge projemizin dördüncü ayağı olan Ege bölgesi bisiklet turu “Her gün spor için, ulaşımda bisiklete geçin” sloganıyla start aldı. Turumuz 15 gün sürecek. İnönü Üniversitesi ve Malatya Doğa Sporları sponsorluğunda, Marmaris’ten başlayıp Ayvalık’ta son bulacak 15 günlük macerada demir atlılarımız toplamda 700 kilometreden fazla pedal çevirerek” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi