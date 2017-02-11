İÜBİS’lilerin Balkan Turu Sürüyor

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) üyeleri, Makedonya turunu tamamlayarak, Arnavutluk turuna başladı. Üniversiteli bisikletçiler, Elbasan’dan sonra Tiran’a geçerek, pedal çevirmeye başladı.

İÜBİS, Balkan turu kapsamında pedal çevirmeye devam ediyor. Makedonya’daki turunu tamamlayan bisikletçiler, daha sonra Arnavutluk’a geçti. Üniversiteli bisikletçiler, ilk ziyaretlerini Tiran’a yaptı.

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Uğur Özdemir, Balkan turu kapsamında Elbasan’ı geride bırakarak, Tiran’a ulaştıklarını ifade etti.

Özdemir, Balkan turunun oldukça güzel geçtiğini kaydederek, “Elbasan’da dikkatimizi çeken önemli durumlardan birisi şehirde trafik ışıkları bulunmuyor. Zaten büyük bir çoğunluğu toplu taşıma bisiklet ve yaya olarak ulaşımlarını sağlıyorlar. Bu sayede trafik yönünden çok rahat bir şehir bunun yanı sıra Osmanlı dönemine ait eserleri gezdik, Elbasan kalesini ziyaret ettik, kalenin girişinde bulunan yazıda Osmanlı zamanında yapıldığını öğrendik. 16’ncı yüzyılda Osmanlı tarafından yapılıp bugüne kadar orijinalliğini koruyan tarihi saat kulesini ziyaret ettik. Tiran yolculuğumuz diğerlerine kıyasla biraz daha zorlu geçti. Rüzgâra karşı uzun bir süre pedal çevirmek zorunda kaldık Tiran’a varır varmaz büyükelçiliğimize ziyarette bulunduk fakat büyükelçimiz rahatsızlığından dolayı kısa süreliğine izne ayrılmış onun yerine bizi ateşe yardımcısı karşıladı. Hoş sohbette bulunduk. Balkan turumuzun kısa detaylarını anlattık. Yarın zorlu bir yolculuk için yola çıkıyoruz hedefimiz Prizren olacak” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi