İyi Parti Ziyaretleri

Kadın Ve Demokrasi Derneği (KADEM) Malatya Temsilcisi Prof.Dr. Hatice Birgül Cumurcu, İyi Parti’yi (İP) ziyaret ederken, parti yöneticilerinin de Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a bir ziyaret gerçekleştirdikleri bildirildi.

KADEM’DEN ZİYARET..

Partiden, Salı günü gerçekleşen KADEM ziyareti ve düzenlenen bir panelle ilgili şu bilgi verildi:

“Kısa adı KADEM olan, Kadın Ve Demokrasi Derneği Malatya Temsilcisi Prof.Dr. Hatice Birgül Cumurcu, İYİ Parti’yi ziyaret etti. İYİ Partili kadınlarla bir araya gelen Cumurcu, dernek hakkında bilgiler verdi. Öte yandan KADEM tarafından, kadın ve demokrasi konulu bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan Doç.Dr Havva Caha, İYİ Partinin kadının siyasette geldiği ve gelebileceği yer açısından çok önemli bir konumda olduğunu söyledi.

İYİ Parti konferas salonundaki panelde, kadının demokrasi ve siyaset sahnesindeki yeri tartışıldı. Havva Caha,”İYİ Partide Genel başkanın kadın olmasının, İYİ Parti içerisinde aktif siyaset yapan kadınların motivasyonu açısından çok etkili olduğunu düşünüyorum”şeklinde konuştu. Zaman zaman soru cevap şeklinde geçen panel, yaklaşık 2 saat sürdü

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sezai Altaş, ziyaretten dolayı KADEM Malatya Temsilcisi Prof.Dr.Hatice Birgül Cumurcu ve panalist Doç.Dr.Hava Caha’ya teşekkür etti.”

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NE ZİYARET..

İyi Parti’den, il başkanı ve yöneticilerin Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yaptıkları ziyaretle ilgili de şu açıklama yapıldı:

“İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sezai Altaş ile yönetim kurulu üyelerin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettiler. İl Başkanı Sezai Altaş, ziyaret sırasında, İYİ Partinin çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.Altaş, siyasi partilerin demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade ederek, ”Yerel yönetimler hizmet yaparken, insanların siyasi tercihlerine bakmadan, her kesime eşit hizmet götürmeleri gerektiğini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Battalgazi ilçesinin her alanda gelişmesi için bugüne kadar büyük bir gayret sarf ettiklerini ifade ederek,”Size ve yönetiminize başarılar diliyorum”dedi

Yaklaşık 1 saat süren ziyaret sırasında, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, devam eden projeler hakkında da bilgiler verdi.”

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