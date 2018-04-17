Jandarma İl Merkezinde Yakaladı

Samanköy’deki okulda hırsızlık yapan iki şüphelinin Jandarma tarafından Malatya il merkezinde yakalandığı ve mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

Jandarma’nın son 1 haftadaki denetimleri, yakalamaları ile ilgili Valilik’ten şu bilgi verildi:

“Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde; 10 – 17 Nisan 2018 tarihleri arasında meydana gelen;

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde; 21.03.2018 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Kendirli mahallesinde bulunan kendirli ilkokulu ve 28.03.2018 tarihinde Samanköy Mahallesinde bulunan Buhara ortaokulunda meydana gelen hırsızlık olayı faillerinin tespitine yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde H.G. ve Y.D. isimli (2) şüpheli şahıs Malatya il merkezinde yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

12.04.2018 tarihinde Doğanşehir ilçesi Karaterzi mahallesinde meydana gelen (300) kg. tütün hırsızlığı olayının faillerinin tespitine yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde M.K isimli (1) şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Jandarma Trafik Timlerince Arguvan ilçesi Yazıbaşı ortaokulunda (45) öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitici seminer faaliyeti icra edilmiştir.

Toplam (36.272) kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde (38) aranan şahıs yakalanmıştır.

Trafik timleri tarafından 10 – 17 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda;

(8.922) araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan,

(278) araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmış,

(104) araç trafikten men edilmiş,

(80) okul servis aracı,

(75) işçi servis aracı kontrol edilmiştir.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik olarak her türlü suç unsurlarıyla etkin mücadeleye aralıksız devam edilmektedir.”

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