Jandarma’da Terfiler Açıklandı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığında 3 general ve 11 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi. Korgeneralliğe terfi eden Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atandı.

İçişleri Bakanlığına ait atama kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 29 Temmuz’dan geçerli olmak üzere korgeneral rütbesine terfi eden Arif Çetin, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereğince, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atandı.

Tümgeneral Ali Lapanta’nın korgeneralliğe, Tuğgeneral Hacı İlbaş’ın ise tümgeneralliğe terfi ettirilmesine ilişkin atama kararına göre, tuğgeneral rütbesine terfi eden albaylar şunlar:

“Jandarma Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Kurmay Albay Nurettin Alkan, Jandarma Kurmay Albay Ferdi Korkmaz, Jandarma İstihkam Kurmay Albay Ali Demir, Jandarma Pilot Albay İsmail Balıbek, Jandarma Albay Semih Okyar, Jandarma Albay Mustafa Başoğlu, Jandarma İkmal Albay Münir Güzel, Jandarma Albay Ercan Yaşin, Jandarma Albay Hakan Saraç, Jandarma Muhabere Albay Engin Çırakoğlu.”

AA