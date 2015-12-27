Emnhiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda çok miktarda kaçak sigara ve puro ele geçti.

Emniyet Müdürlüğü, operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin 13/06/2010 tarihinde yapmış olduğu iki ayrı çalışma neticesinde toplam 40140 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ve 5250 adet gümrük kaçağı Puro ele geçirilmiş olup konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir.”