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Malatya Haber -

Kadın Hakemin Uğuru

Kadın Hakemin Uğuru
  • 05.12.2017
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Malatya Futbol İl Hakemi Songül Çoban, maçlara farklı bir uğurla çıkıyor. Çoban, kramponlarında yer alan nazar boncuklarıyla maçları yönetiyor.

  2006 yılında Malatya’da açılan futbol hakemliği kursuna müracaat ederek, 2007 yılında il futbol hakemi olan Çoban, 10 yıldır futbol hakemliği yapıyor. 2009 yılında Bölgesel Gençlik Ligi maçlarında görev alan Çoban, Bölgesel Amatör Futbol Liglerinde de görev aldı. A2 Klasman Ligi, Coca-Cola Akademi Ligleri, Kadınlar 2. Ligi, Kadınlar 3. Ligi, 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da görev yapan Çoban, il hakemi olarak spor yaşantısını sürdürüyor.

  Son olarak 1966 Malatya Gençlik-Hekimhan Belediyesi Gençlikspor karşılaşmasında birinci yardımcı hakem olarak görev yapan Çoban, karşılaşmalara kramponlarına takılı olan nazar boncuklarıyla çıkıyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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