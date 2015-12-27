Kadın Sorunları Görüşüldü

Malatya’da kadınların sorunlarının masaya yatırıldığı toplantı düzenlendi.

Toplantının açış konuşması yapan İl Genel Meclisi Kadın ve Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Nuri Karadaş, kadınla ilgili gündemden düşmeyen en önemli başlığın şüphesiz şiddet olduğunu söyleyerek, bunun önlenmesi için bilinçli bireylerin sayısının artması gerektiğini bildirdi.

Karadaş, bilinçli bireylerin topluma vereceği değerler eğitimi ile bu sorunun ortadan kalkacağına inandıklarını ifade ederek, ‘İlimiz Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamına alına illerden birisi olup bu anlamda katılımcılar tarafından hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı 18.07.2012 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu eylem planında belirtilen görev ve sorumluluklar önemsenerek yerine getirildiğinde ilimizde kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda çok ciddi bir bilinçlenme gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Sezik ise kadınlar tarafından hazırlanacak olan tüm projelere destek vermeye hazır olduklarını belirterek İl Özel İdaresi ve buna bağlı olarak İl Genel Meclisi Komisyonunun kadınların sorunlarına yönelik olarak yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Sezik, kadınların gördüğü şiddet, çalışma ortamındaki iyileştirmeler ve doğum izinleri konusunda düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki kadın sığınma evinde de inceleme yaptıklarını dile getiren Sezik, bu konuda etkin çalışma yaptıklarını ancak bu kadınlara iş bulunması yönünden de yardımcı olunması gerektiğini aktardı.

Kadın Dostu Kentler Proje Koordinatörü Müjde Demirkazık da, öncelikli olarak kadın dernekleri ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması için sık sık bir araya gelinmesi gerekliliğini vurgulayarak, istihdam, eğitim ve sağlık gibi konulardan kadınların daha rahat yararlanmaları için çalışacaklarını ifade etti.

Demirkazık, kadın sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin kendisine bildirilmesini isteyerek, bu konuda koordineli çalışmak istediklerini kaydetti.