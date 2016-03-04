Kadınlara Stresle Baş Etmeyi Anlattı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi mahalle bazlı yaptığı konferanslar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bir Damla Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği’nde yapılan konferansa sunumlarını yapmak üzere Sosyolog Elif Şengönül katıldı.

Şengönül, en önemli stres kaynaklarının iş hayatında yaşanan problemlerden, arkadaş ilişkilerinden, çocukların gelişiminden ve akraba ilişkilerinden oluşabileceğini dile getirdi. Şengönül, stresin kişinin bedensel, ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan bir durum olduğunu ve stresin, verimi düşürdüğünü anlattı.

Şengönül, “Stresi engellemek amacıyla yanlış çözümlemelere bakılmalı, ailemizde veya kendimizde oluşan uzun süreli bir stres var ise biz çözüm bulamıyorsak mutlaka yardım almalıyız.”dedi.

Şengönül, stresin insanları alkol, madde bağımlılığı, aşırı yemek yeme ve iştahtan kesilme gibi durumlarla karşı karşıya bıraktığını ve bu tür durumların kişiye stresten daha fazla zarar verdiğini dile getirerek sıkıntıları kendi çabamızla çözmenin daha yararlı olabileceğine vurgu yaptı.

Görmezden gelme, başkalarını suçlama, duygularını bastırma ve inkâr etme gibi yanlış çözümlemelerden bahseden Şengönül, yaşanan sıkıntıların mutlaka dışa vurulması gerektiğini dışa vurulmadığı zamanlarda sıkıntılarının daha çok artacağını dile getirdi.

Şengönül, stresle baş etmede etkili olan yolları; durumu değiştirebilme, olumlu düşünebilme, olumsuz düşüncelerin farkına varabilme olarak tanımladı.

Konferansın sonunda Bir Damla Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği üyeleri sunumlarından dolayı Sosyolog Elif Şengönül’e teşekkür ettiler.

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