Kadro Dışı Ama Haftanın Karmasında

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli stoperi Yalçın Ayhan, Habertürk gazetesi tarafından hazırlanan 13.hafta panoramasında en iyi ilk 11’de yer aldı. Ayhan’ın Beşiktaş maçındaki performansı büyük beğeni kazanırken, maçın ardından süresiz kadro dışı bırakılması ise şaşkınlığa neden oldu.

Süper Ligin 13.haftasında Beşiktaş’ı sahasında konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor, güçlü rakibi karşısında iyi mücadele ederek, sahadan 0-0 berabere ayrıldı ve hanesine 1 puanı yazdırdı. Sarı kırmızılılarda, karşılaşmadan bir gün sonra takım kaptanlığını da yapan tecrübeli stoper Yalçın Ayhan’ın ‘disiplinsiz davranışları’ nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Pazar günü ulusal ve yerel medyada büyük yankı bulan Yalçın Ayhan’ın kadro dışı bırakılması gündemdeki sıcaklığını korurken Habertürk Gazetesi, Ayhan’ı haftanın en iyi 11’ine seçti. Haftanın en iyi 11’ine seçilen Ayhan için ‘Beşiktaş’a savunmada göz açtırmadı. Maçtan sonra ise kadro dışı kalması şaşırttı’ ifadeleri kullanıldı.

DEMARKE’NİN İLK 11’İNDE İSE İSSAM CHEBAKE YER ALDI

Bu arada, De Marke Sports’ta Süper Ligin 13.haftası sonrası en iyi ilk 11’ini açıkladı. Evkur Yeni Malatyaspor’un, Beşiktaş maçında Quaresma’yı sahadan silen sağ beki İssam Chebake haftanın en iyi ilk 11’inde yer aldı.

De Marke Sports’a göre haftanın ilk 11’i şöyle:

“Haydar Yılmaz, İsmail Köybaşı, Milos Kosanovic, Andreas Beyer Makso, İssam Chebake, Selçuk Şahin, Okay Yokuşlu, Yasin Öztekin, Giuliano Victor De Paulo, Serdar Gürler, Burak Yılmaz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi