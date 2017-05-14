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Malatya Haber -

EYMS 0- Boluspor 1 (İlk Yarı Oynanıyor)

EYMS 0- Boluspor 1 (İlk Yarı Oynanıyor)
  • 14.05.2017
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Yeni Malatyaspor taraftarı önünde şampiyonluk maçına çıktı.  Kentte heyecan dorukta. İrfan Buz’un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ligin bitimine 1 hafta kala play-off mücadelesi veren Boluspor ile karşı karşıya geliyor.

Stat : Malatya İnönü

Hakemler : Kutluhan Bilgiç(Hakem), Serkan Gençerler(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Terzi(2. Yardımcı Hakem), Tugay Kaan Numanoğlu(Dördüncü Hakem)

Sarı Kart : Azubuıke (36. dakika Evkur Yeni Malatyaspor)

Evkur Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Mıchael Pereıra, İrfan Başaran, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Boubacar Dıalıba Dıabang, Murat Akça

Yedekler : Hakan Canbazoğlu, Yiğitcan Erdoğan, Sunday Mba, Ahmet Aras, Osman Fırat, Ferhat Kiraz, Murat Yıldırım

Boluspor : Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Ramazan Sal, Guıdo Koçer, Fatih Nurullah Turan, Andre Clarındo Dos Santos, Kadir Bekmezci, Cengiz Umut Meraş

Yedekler : Sabri Can, Renato Arapı, Yusuf Emre Gültekin, Musa Sinan Yılmazer, Hakan Arslan, Anco Jansen, Burak Asan

8. dakikada; Dıalıba, sağ kanattan gelen topu ceza sahasına yakın bir yerde karşıladı, ancak çabası sonuç getirmedi.

17. dakikada; Emre Gültekin’in kullandığı serbest vuruşta top, Evkur Yeni Malatyaspor savunmasından döndü. Emre, savunmadan dönen topu Andre Clarındo Dos Santos gönderdi. Santos’un  sert vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

28. dakikada; Andre Santos, Azubuıke’yi geçerek attığı golle takımını öne geçirdi. 0-1

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