Kahya’nın Veda Ziyaretleri

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulat’a veda ziyaretinde bulundu.



Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, veda ziyareti sırasında yapıtığı konuşmada, Emniyet Müdürü Kahya’nın kendileri ile uyum içerisinde bir çalışma yaptığını belirterek, okul ve öğrencilere yönelik güzel çalışmalarının olduğunu ifade etti. Kahya’ya yeni görevinde başarılar dileyen Bulut, eğitim camiası adına katkılarından dolayıda teşekkür etti.



ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ VAKFI’NA ZİYARET



Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Malatya’daki emniyet şehit ve gazi aileleriyle de vedalaştı. Kahya için Emniyet Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Malatya Şubesi tarafından bir veda yemeği verildi. Emniyet Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk, Kahya’nın şehit yakını ve gazilerle yakından ilgilendiğini ve sorunlarına her zaman sahip çıktığını belirterek teşekkür etti. Selçuk, Kahya’nın Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne atanmasından dolayı da mutlu olduklarını ifade etti. Duygulu anlar yaşayan Kahya’ya katkı ve hizmetlerinin anısına bir teşekkür plaketi verildi. Kahya, şehit yakını ve gazilerle bir süre sohbet etti.

