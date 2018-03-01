Kale’de Kayısı Ağaçları Çiçek Açtı

Malatya‘nın Kale ilçesindeki kayısı ağaçları geçen yıla göre 10 gün erken çiçek açtı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, özellikle Karakaya Baraj Gölü’ne yakın olan kayısı bahçelerinde, tomurcuklanan ağaçlar çiçeklendi.

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısının, normal şartlarda mart ayının sonunda çiçek açması gerekirken şubat ayında çiçek açmasının iklim şartlarının olumsuzluğunu gösterdiğini söyledi.

Kale ilçesine bağlı Mahmutdursun Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Celal Toktaş ise normalde mart ayı sonu ya da nisan ayında çiçek açmaya başlayan hatta geçen yıl havaların çok sıcak gitmesi sonucu 8 Mart’ta çiçek açan kayısı ağaçlarının bu yıl 10 gün daha erkenden çiçek açtığını söyledi.

AA