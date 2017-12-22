Kale’de Mobil Gençlik Merkezi Etkinliği

Malatya’nın Kale ilçesinde Kale Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Malatya Fırat Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünün gençlik projeleri destekleme programı tarafından finansa edilen mobil gençlik merkezi projesi kapsamında, Kıyıcak Tahsin Başdemir Ortaokulu ve Kıyıcak Yavuz Selim İlkokulunda öğrencilere yönelik mobil gençlik merkezi projesi kapsamında 10 ayrı branşta etkinlik düzenlendi.

Gönüllü gençler tarafından öğrencilerle beraber basketbol, badminton, okçuluk, matrak, satranç, mangala, ebru ve sokak oyunları gibi sosyal kültürel ve sportif etkinlikler yapıldı.

Fırat Gençlik Merkezi Müdürü Şeyma Eryılmaz yaptığı açıklamada, merkezden uzak bölgelerde yaşayan gençlerin, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak ve gençlik merkezlerini daha yakından tanıtarak, Gençlik ve Spor Bakanlığınca sunulan hizmetlerden yararlanma imkanı bulamayan ya da yeterince yararlanamayan öğrencilere bu hizmetlerin yerinde sunulduğunu kaydetti.

Kale Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç de bu tür etkinliklerin ilçede eğitim gören öğrenciler üzerinde olumlu etki sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA