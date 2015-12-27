“Kalıcı Hizmetler Yapılacak”



AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Malatya’nın büyük şehir olması ile birlikte büyükşehirlere verilen ödenekten faydalanması, Malatya’ ya kalıcı ve nitelikli daha birçok hizmetin yapılmasına sebep olacaktır” dedi.



Malatya nüfusunun 750 bini geçerek büyükşehir olmaya hak kazanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “2011 Haziran ayında yapılan genel seçimler öncesi büyükşehir olacak iller arasında Malatya, 9 bin 357 kişi gibi cüzi bir rakamla büyük şehir olmak için gereken nüfus oranını aşamamıştı. Bu durumu fırsat bilen muhalefet partileri her ortamda ‘Malatya istenirse büyükşehir olur’ diyerek değerli hemşerilerimizin zihinlerinde soru işareti bırakmak için tüm gayretlerini göstermiştir. Malatyalı o kendine yakışır vakur duruşunu göstererek, yine AK Parti’nin yanında olmuş ve muhalefetin o karışık olan zihninde yeni bir soru işareti daha bırakmıştır. Türkiye bir kabile devleti değildir. Kanun ve yasalarla yönetilen sosyal, demokratik, insan hakları ve özgürlüklere saygılı bir ülkedir. Yapılan tüm çalışmalar kanun ve yasalar çerçevesinde yapılır. Türkiye’nin 2002’den bu yana bir hukuk devleti olma konusundaki hızlı ilerlemesinin sonucunu tüm alanlarda rahatlıkla görmekteyiz” ifadelerini kullandı.



“Muhalefetin Malatya’daki yapılan tüm çalışmaları görmezden gelerek kendi siyasi geçmişlerinden gelen tüm olaylara karamsar bakma alışkanlıklarını sürdürerek kendilerinin siyasi anlamda kaybolduğu bir şehirde, halkı olumsuz etkilemek için göstermiş olduğu faaliyetlerine rağmen Malatya’nın o asil ve kalender insanları bu olumsuz tabloyu çizmek isteyenlere, geçmişte olduğu gibi bugün de prim vermeyerek yine o vakur duruşunu bir kez daha göstermiştir” diyen Şahin, açıklamasını şöyle tamamladı:



“Bizler AK Parti milletvekilleri olarak Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın başlatmış olduğu nüfusunu Malatya’ya aldır kampanyasını destekleyerek, Malatya’da yaşayıp da kaydı Malatya’da olmayan hemşerilerimizin bu kampanya çerçevesinde kayıtlarını Malatya’ya almaları sağlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 27 Ocak 2012 tarihinde açıklanan adrese dayalı nüfus sistemi, 2011 yılı sonuçlarına göre büyükşehir olmak için gereken nüfus kriterini Malatya ilimiz aşmış oldu. Malatya ilimizin büyükşehir olması ile birlikte bütçeden alacağı pay da artıyor. Türkiye’de belediyelere ödenen kaynağın yüzde 80’ine yakını büyükşehir belediyelerine verilirken, kalan yüzde 20’lik pay ise 65 il belediyesi arasında paylaşılıyor. Malatya’nın büyükşehir olması ile birlikte büyükşehirlere verilen ödenekten faydalanması Malatya’ya kalıcı ve nitelikli daha birçok hizmetin yapılmasına sebep olacaktır.”

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