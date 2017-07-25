“Kalkınmada Topyekûn Çabaya İhtiyaç Var”

Vali Ali Kaban, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Kaban’a kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür edip yeni görevinin hayırlı olmasını ve başarılar dileyen Başkan Kalan, Malatya ekonomisini kalkındırmak için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaban, bir şehrin gelişmesinde ticaretinin büyümesinin çok önem taşıdığını belirterek, MÜSİAD’ın bu anlamda çok büyük bir görev yürüttüğünü ve Anadolu ticaretinin MÜSİAD gibi kuruluşların katkıları ve çabalarıyla bir yerlere geldiğini söyledi.

Vali Kaban “Bu noktada ülkenin kalkınmasında topyekûn bir çabaya ihtiyaç var. Bu çabalar da böyle bir araya gelişlerle ve tek çatı altında toplanmayla olur. Ben bu anlamda çabalarından dolayı bütün MÜSİAD üyelerine ve yönetimine teşekkür ederim” dedi.

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