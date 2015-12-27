Kampüste Acı Ölüm

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dinler Tarihi ABD Başkan Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Emir Kuşçu’nun 4. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Üniversitesi Kampüsü’ndeki olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Kampüsteki akademik personel lojmanlarında ikamet eden Yrd. Doç. Dr. Emir Kuşçu’nun evinin balkonunda iken dengesini kaybederek yere düştüğü belirtiliyor.

Samsunlu olan Yrd. Doç. Dr. Emir Kuşçu geçtiğimiz yılın yaz aylarında evlenmişti.

Dinler Tarihi uzmanı olan Yrd. Doç. Dr. Emir Kuşçu’nun, ‘Dinler Tarihinin Eleştirel Bağlamı: Jeneoloji, Yapıbozum, Post-Kolonyal Eleştiri’, ‘Rudolf Bultmann: Mitoloji ve Hermenötik Sorun’ ve ‘Din Fenomenolojisi, W.C. Smith Örneği’ adlı 3 kitabı bulunuyordu.

Yrd.Doç.Dr. Kuşçu’nun cenazesinin, Adli Tıp’daki otopsi işlemlerinin ardından Samsun’a götürülerek, toprağa verileceği öğrenildi.

Ayrıca, Yrd.Doç.Dr. Kuşçu için, İnönü Üniversitesi Camii’nde yarın Cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağı da belirtildi.

Öğrencileri Sosyal Medyada Üzüntülerini Paylaştı

Yrd. Doç. Dr. Emir Kuşçu’nun ölümü öğrencileri arasında büyük üzüntü yarattı. Twitter ve Facebook’da başsağlığı mesajları yayınlayan ve üzüntülerini dile getiren öğrenciler ‘Hocamız daha bu yaz evlenmişti’ vurgusunu yaptı.

Yrd. Doç. Emir Kuşçu Kimdir?

1978 yılında Samsun -Terme’de doğan Emir Kuşçu, ilkokulu Düzce’de, ortaokulu Samsun’da bitirdi. 1994 yılında Karşıyaka Lisesi’nden, 2001 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Emstitüsü’nde yüksek lisansını tamamlayan Emir Kuşçu, 2010 yılında aynı üniversitede Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora unvanı aldı. Emir Kuşçu, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dinler Tarihi ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.