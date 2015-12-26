Kanalizasyon Şebekesi Yenilemeleri..

Malatya Belediyesi, altyapı hizmetleri kapsamında kanalizasyon şebeke hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 1 Ocak 2005 tarihinden bu yana yaklaşık 34 km.lik kanalizasyon şebeke hattı döşendiği açıklandı.

Malatya Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, MASKİ Müdürlüğü tarafından kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları programı kapsamında, 1 Ocak 2005 tarihinden bugüne kadar geçen süre içerisinde 34 km. şebeke hattı ile bu şebeke hatlarına ait 900 adet parsel bacasının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Malatya Belediyesi MASKİ Müdürlüğü kanalizasyon ekiplerinin kendi imkanları ve belediyenin denetiminde İller Bankası tarafından 1 Ocak 2005 tarihinden bugüne kadar döşenen 34 km.lik kanalizasyon şebeke hattının; Samanlı, Niyazi, Şeyhbayram, Çukurdere, Koyunoğlu, Özalper, Zaviye, Çöşnük, Hacıabdi, Paşaköşkü, Hasanvarol, Karakavak, Cemal Gürsel, Kernek, Cirikpınar, Yıldıztepe ve Çavuşoğlu Mahallelerinde yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtilerek altyapı çalışmalarına önümüzdeki günlerde Yıldıztepe, Beydağı, Çöşnük, Çavuşoğlu, İlyas, Fırat, Halfettin mahalleleri ile Elmasuyu Caddesinde devam edileceği ifade edildi.

Malatya Belediyesi, bu arada şehrin en hareketli caddelerinden biri olan Cezmi Kartay Caddesinin kod farkından kaynaklanan kanalizasyon sorununun çözümü için, yeni şebeke hattı çalışmalarına geçen hafta başladı. Cezmi Kartay Caddesindeki çalışmaların kısa süre içinde bitirilmesi planlanırken, kanalizasyon şebeke hattının döşendiği bölgelerde kazılan alanlar şebekenin yenilenmesinden hemen sonra kapatılarak cadde trafiğe açıldı.