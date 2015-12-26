‘Kanunsuzluk Üniversitede Geçerli Olmaz’

Fransa Rouen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Cafer Özkul, Fransa’daki üniversitelerde türbanın serbest olduğunu belirtip, “Başlangıçta belli sancılar olabilir ancak kanun Anayasa Mahkemesi’nden geçtikten sonra bütün rektörler uygulamak zorunda” dedi. Bu arada, İnönü Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Hasan Küçükbay da, Prof.Dr. Özkul’un üniversiteyi ziyareti sırasında, basın mensuplarının türbanla ilgili sorularını yanıtladı.

BELEDİYEDE..

Malatya Belediyesi tarafından düzenlenen Fransa ve Avrupa Örneği. Türkiye Hangi Konumda? konulu panele konuşmacı olarak katılmak üzere gelen hemşehrimiz Fransa Rouen Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cafer Özkul eşi Ç. Nehir Özkul ile birlikte Belediye Başkanı Cemal Akını ziyaret ederek bir süre görüştü.

Prof. Dr. Cafer Özkulu kendi memleketinde bir kez daha görmekten mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Akın, Malatyada birkaç sınıfın bir tek derslikte okutulduğu dönemden ve mekandan geçerek, oralardan eğitim alarak dünyanın en ünlü üniversitelerinden biri olan Rouen Üniversitesinde Rektörlük görevine kadar yükselen hemşehrimizle Malatyalılar olarak iftihar ediyoruz dedi.

Prof. Dr. Cafer Özkulun kendileri, evlatları ve yetişmekte olan bilim adamları için bir örnek olduğunu ifade eden Başkan Akın, Ben Cafer Hocamız gibi emsallerin artmasını Cenab-ı Hakktan diliyorum. Ta Fransadan Rouen üniversitesinden Türkiyeye ışık tutuğuna, bundan sonra da ışık tutmaya devam edeceğine inanıyorum.

Ayrıca, devamlı söylenir – her başarılı erkeğin ardında bir hanım vardır- diye, ben inanıyorum ki Hocamızın bu başarısının arkasında hanımefendinin de çok büyük katkıları var. Hocamıza, hemşehrimize bu desteklerinden dolayı da hanımefendiye ayrıca çok teşekkür ediyorum dedi.

Rouen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cafer Özkulda ziyaret sırasında, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Belediye Başkanı Akına teşekkür ederek, Gerçekten Malatyada çok iyi karşılandık. Büyük bir misafirperverlik örneği. Umarım yarın ki (13 Şubat Çarşamba günü) panel de faydalı bir program olacak. Malatyalılarla uzun senelerden sonra ilk defa böyle bir konuşma çerçevesi içerisinde buluşacağız. Buna neden oldukları için Malatya Belediye Başkanı Cemal Akına tekrar teşekkür ediyorum dedi.

Prof. Dr. Özkul, Malatyada bulunmaktan son derece mutlu olduğunu da belirterek, Umarım başlattığımız bu ilişkiler ileride de daha iyi bir şekilde devam edecektir. Rouen Üniversitesi ve Rouen Şehri ile Malatya Belediyesi ve İnönü Üniversitesi arasında daha güzel ilişkiler kurulacaktır. Öğrenci alış verişi, öğretim üyesi alış verişi ve diğer çerçevelerde umarım çeşitli anlaşmalar çerçevesinde, işbirliği yapabiliriz ve çalışmalarımızı güzel bir noktaya getirebiliriz dedi.

Ziyaret sırasında basın mensuplarının üniversitelerdeki türban uygulamasıyla ilgili sorularını cevaplandıran Özkul, önce kendi görüşünü açıklayıp, “Türban ya da başörtüsüne karşıyım demek imkansızdır. Ancak bu konuda yaklaşımlar ölçülü olmalıdır” dedi.

Özkul, rektörlüğünü yaptığı Fransa Rouen Üniversitesi’ndeki türban uygulaması hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Fransa’daki üniversitelerde başörtüsü serbest ama üç şartı var. Birincisi, üniversitelerde din propagandası olmayacak. İkincisi, kamu düzenini bozacak gruplaşmalar olmayacak. Üçüncüsü de kıyafetler sağlığa aykırı olmayacak. Fransa’da bu üç şartı yerine getirdikten sonra üniversitelere başörtülü girilebiliyor.”

Bazı rektörlerin Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra da türban yasağını uygulayacakları yönündeki açıklamasıyla ilgili olarak da Rektör Özkul, “Her şey yerli yerine oturduktan sonra herhalde bütün rektörler uygulayacaktır. Tabii ki başlangıçta belli sancılar olabilir. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru süreci olabilir. Ancak kanun Anayasa Mahkemesi’nden de geçtikden sonra bütün rektörler bu kurala uymak zorunda. Kanunları uygulamak açısından rektörlerin örnek olmaları gerekiyor. Kanunsuzluk üniversitelerde geçerli olamaz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Cemal Akın, ziyaretin anısına Prof. Dr. Cafer Özkul ve eşi Ç. Nehir Özkula kayısı kristali ve kayısı ile Belediye yayınlarından oluşan bir kitap seti hediye etti. Rektör Cafer Özkul ise Belediye Başkanı Akına Fransanın ünlü Şansalise Çikolatasından hediye etti.

ÜNİVERSİTEYİ ZİYARET..

Prof.Dr. Özkul, İnönü Üniversitesi rektörlüğünü de ziyaret etti.

Rektör Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu’nun Malatya dışında olması nedeniyle Prof.Dr. Özkul’u, rektör yardımcısı Prof.Dr. Hasan Küçükbay karşıladı ve ağırladı.

Prof.Dr. Özkul ve Prof.Dr. Küçükbay, iki üniversite arasında bilim ve eğitim alanında karşılıklı işbirliği yapılması yolundaki temennilerini dile getirdiler.

KÜÇÜKBAY’DAN TÜRBAN AÇIKLAMASI..

Öte yandan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Küçükbay, YÖK Kanunu’nun 17. maddesinin hala yürürlükte olduğunu belirterek, “Yeni kanuni düzenleme yürürlüğe girene kadar eski sistem devam edecek” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Küçükbay, Prof.Dr. Özkul’un ziyareti sırasında basın mensuplarının sorusu üzerine yaptığı değerlendirmede, “Yürürlükte olan yasalar var. YÖK Kanunu’nun 17. maddesi henüz işler durumda. Bu durum olduğu süre içerisinde üniversitelerdeki eski sistem aynen devam edecek. Başka üniversiteler uyguluyorsa onların kendi tercihidir. Ama yaptıkları doğru değil. Çünkü bu yasal düzenlemeler ortada iken yapılması yanlış” diye konuştu.

Üniversitelerde aslında türban sorununun olmadığını belirten Küçükbay, “Hiçbir öğrencimiz de zarar görmemişti. Türbanlı değil ama türbanlı olduğu belli olan öğrencilerimiz de var. Onlar hiçbir sıkıntı çekmeden eğitimlerini sürdürdü. Bir sorun da yaşamadılar. Bu, suni olarak yaratılan bir sorun. Bu da giderilecektir” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Küçükbay, yeni kanuni düzenleme yürürlüğe girmeden öğrencileri türbanlı olarak üniversiteye almayacaklarını söyledi