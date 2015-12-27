Kapkıner Vefat Etti
Malatya’nın eski muhasebecilerinden Yalçın Kapkıner (76) vefat etti.
Uzun süredir rahatsız olan Yalçın Kapkıner’in , Adapazarı’ndaki evinde 22 Eylül Çarşamba gecesi vefat ettiği öğrenildi. Kapkıner’in cenazesi, Adapazarı’nda 23 Eylül Perşembe günü toprağa verildi.
Kapkıner, evli ve 4 çocuk babasıydı.
Yalçın Kapkıner için taziye evi adresinin Paşaköşkü Mahallesi Yeşilyurt Yolu, Carrefoursa yanı Enginler Apartmanı olduğu öğrenildi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."