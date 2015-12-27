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Malatya Haber -

Kapkıner Vefat Etti

Kapkıner Vefat Etti
  • 27.12.2015
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Malatya’nın eski muhasebecilerinden Yalçın Kapkıner (76) vefat etti.

Uzun süredir rahatsız olan Yalçın Kapkıner’in , Adapazarı’ndaki evinde 22 Eylül Çarşamba gecesi vefat ettiği öğrenildi. Kapkıner’in cenazesi, Adapazarı’nda 23 Eylül Perşembe günü toprağa verildi.

Kapkıner, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Yalçın Kapkıner için taziye evi adresinin Paşaköşkü Mahallesi Yeşilyurt Yolu, Carrefoursa yanı Enginler Apartmanı olduğu öğrenildi.

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