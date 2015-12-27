‘Kâr Düşüncemiz Yok..’

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş (TARSİM) Genel Müdürü Bülent Bora (sağdan 3.), Sigorta kapsamının genişlemesiyle devletin kuraklık dışında tarıma desteği bundan sonra tamamen kalkıyor diyerek üreticileri ürünleri sigortalatma konusunda uyardı. Genel müdür Bora, bir soru üzerine de TARSİM olarak gelir ve gider olarak biraz karda gibi gözüküyoruz ama risk devam ediyor diye konuştu.

Meyve ağaçlarının çiçek sigortasının tanıtıldığı Malatya’daki basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran TARSİM Genel Müdürü Bülent Bora, TARSİM olarak ürünleri sigortaladıklarını belirtip, “Geçen yıl 375 bin poliçe düzenlendi. 235 milyon prim ödemesi yapıldı ve karşılığında 310 milyon TL hasar ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı.

Ağaçlardaki çiçeğin de don kapsamına alınması nedeniyle, kuraklık dışındaki tüm afetlerin hemen hemen sigorta kapsamına alındığına belirten genel müdür Bora, “Amaç üreticiyi mağdur etmemektedir. Önceleri, meyvenin çağla dönemi don sigorta kapsamındaydı. Şimdi çiçek dönemi de sigorta kapsamına alındı. Böylece kuraklık dışındaki tüm hasarların ödenmesi kararlaştırıldı. Bu çiftçiler için büyük imkândır. Devlet artık sigorta kapsamında kalan hasarlara destek vermeyecek. Bu nedenle çiftçilerimizin her yıl Çiftçi Kayıt Sistemini yenilemeli ve ürünlerini sigortalatmalı diyerek üreticileri uyardı.

TARSİM olarak 4,5 yılda yaptıkları işlemlerde, yani gelir ve gider olarak karda olduklarını belirten genel müdür Bora;  Ancak, tarımsal ürünlerde risk bütün yıl devam etmektedir.dedi. Eksperlerle ilgili sıkıntılar olduğu yönünde ki bir soruyu da genel müdür Bora Sistemin en önemli unsuru eksperlerdir. İlk dönemlerde bu konuda bize de sık sık şikâyetler geliyordu. Sistemin çökmemesi için eksperlerin doğru karar vermeleri ve hakkaniyet ölçüsüne dikkat etmeleri gerekir. Bu amaçla eksperlere yönelik eğitim kurs ve seminerleri açtık ve bu seminerlerde yetişen eksperleri sahaya sürüyoruz. Şikayetler gün geçtikçe azalıyor.”diye konuştu.