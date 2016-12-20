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Malatya Haber -

Karaduman’ın Babası Vefat Etti

Karaduman’ın Babası Vefat Etti
  • 21.12.2016
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Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın babası Mehmet Karaduman (90) vefat etti.

Rahatsızlığı nedeniyle Malatya’da özel bir hastanede tedavi görmekte iken Salı gecesi vefat eden 6 çocuk babası Mehmet Karaduman’ın cenazesi 21 Aralık Çarşamba günü Şehir Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek. i

Karaduman ailesi taziyeleri Mücelli Caddesi’ndeki Yıldız Mevlid Salonu’nda  kabul edecek.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. M.Sinan ÖZTAN diyor ki:
    21 Aralık 2016, 12:25

    Başta Haydar bey olmak üzere Karaduman ailesine başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.

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  2. Selahattin Sarıoğlu diyor ki:
    21 Aralık 2016, 10:34

    Allah rahmet eylesin. Yakınlarının başı sağolsun.

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  3. izzettin kumara diyor ki:
    21 Aralık 2016, 09:26

    allah rahmet etsin mekanı cennet olsun

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