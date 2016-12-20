Karaduman’ın Babası Vefat Etti
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın babası Mehmet Karaduman (90) vefat etti.
Rahatsızlığı nedeniyle Malatya’da özel bir hastanede tedavi görmekte iken Salı gecesi vefat eden 6 çocuk babası Mehmet Karaduman’ın cenazesi 21 Aralık Çarşamba günü Şehir Mezarlığı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek. i
Karaduman ailesi taziyeleri Mücelli Caddesi’ndeki Yıldız Mevlid Salonu’nda kabul edecek.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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Başta Haydar bey olmak üzere Karaduman ailesine başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin. Yakınlarının başı sağolsun.
allah rahmet etsin mekanı cennet olsun