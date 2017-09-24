Karakaya Baraj Yolu Genişletiliyor
Büyükşehir Belediyesi, il merkezinden Karakaya Baraj Gölü’nün Eskimalatya sahiline ulaşımı sağlayan yolda (Kırkgöz köprü yolu) genişletme ve standart geliştirme çalışmaları yapıyor.
Ziraat Meslek Lisesi, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Arıtma Tesisi başta olmak üzere birçok yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan ve ilk açıldığından beri dar olan yol Malatya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla standartlara uygun hale getiriliyor.
Toplam uzunluğu 8 kilometre olan 6 metre genişliğindeki yol 15 metre genişliğine çıkarılıyor. Yolun 2.7 kilometrelik bölümünde çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun geri kalan kısmında ise çalışmalarını sürdürüyor.
Yol üzerinde bahçeleri bulunan vatandaşlar da yolun genişletilmesi için Büyükşehir Belediyesine destek veriyor. Yol için gerekli çekmeleri yapan çit ve duvarlarını kaldıran vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi de yeniden perde duvar çalışması yaparak mağdur etmiyor.
Büyükşehir Belediyesi Eski Malatya’da geçtiğimiz aylarda Alibaba Mezarlığından, Demiryolu geçidine kadarki 3.5 kilometrelik hatta asfaltlama çalışması yapmıştı. Demiryolu geçidinden baraja kadar devam eden hat ise genişletildikten sonra asfaltlanacak.
Yapılan yol genişletme çalışmalarını değerlendiren bölge halkı, uzun yıllardır herkesin yolun darlığından şikâyet ettiğini, Büyükşehir Belediyesinin yol genişletme çalışmalarına başlamasıyla birlikte sorunun ortadan kalkacağını ifade ettiler.
Vatandaşlardan Başkan Çakır’a teşekkür
Yolun genişletilmesine destek verdiklerini belirten vatandaşlar, “Yolumuz düz fakat çok dardı. Herkes şikâyet ediyor. Birilerinin harekete geçmesini bekliyordu. Büyükşehir Belediyemiz yolda genişletme çalışmalarına başlamadan önce bağı bahçesi olanlarla tek tek konuştu. Bizde Büyükşehir Belediyemize destek olduk. Çitlerimizi söktük, duvarlarımızı yıktık. Bizden alınan yerlerden sonra şuan perde duvar çalışması yapılıyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler.
Bülten- malatyahaber.com
Sağı solu açıkken 100 m. genişliği olsun. Ortasından da kanal boyu devam etsin. Yeşillikler arasında dünyanın en güzel sayılı yolu olsun. Bu potansiyel orada var. 100 yıl sonra da torunlarımız desinler ki atamız bizi görmüş ve düşünmüş. Şimdi kışla caddemiz gibi olmasın…
İyi, güzel… Demiryolu geçidinde yol sadece 1 araçlık. O geçit ne olacak?
O bölgede yol genişletme çalışması yapılması kesinlikle gerekliliktir.Kamyon yada başka büyük araçla yan yana geçerken kimi zaman asfaltın dışına çıkıyoruz.Yolun karlı halinide hiç düşünemiyorum çok problem çıkar.Yolun yapılması yerinde bir karar belediye çalışanlarına kolaylıklar dilerim şimdiden elinize sağlık….
Yeni yapılan yada açılan tüm yolları 2×2 mutlaka yapında yarın bır daha aynı yol için uğraşılmasın Başkan!
ve bu şahıs ın adı da recep
boşverin onu bunuda yapılan genişleme yolunda bir şahıs bahçesinden yer vermemiş ama sağolsun belediye onun bahçe kapısına kadar asfalt yaptı sanki onu ödüllendirmiş
Yapmazlar niye yapmıyorsunuz, yaparlar niye yaptınız.
Yol genişlediğine göre yarın imar düzenlemesi ve yapılaşma başlayacak ve yazık olacak güzelim yemyeşil Malatya ovasına o zamanda teşekkür eden vatandaşlara bu millet kahır edecek.