Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Karakaya Baraj Gölü’nde Avlandı

Karakaya Baraj Gölü’nde Avlandı
  • 06.03.2018
  • 3

Malatya Balık Pazarı’ndaki dev kurşun balığı görenleri şaşırttı.

Karakaya Barajı’nda balıkçıların ağına takılan 2 metre uzunluğunda ve 153 Kilo ağırlığındaki kurşun balığı Malatya Balık Pazarı’nda sergilenmeye başlandı. Dev misafire vatandaşlar büyük ilgi gösterirken bazı vatandaşlar dev balığın yanında fotoğraf çektirdi bazı vatandaşlar da balığın tadına bakmak için sipariş verdi. Vatandaşların ilgisinden gayet memnun olduğunu ifade eden balıkçı esnafı, balığın bu sabah ellerine ulaştığını belirtti.

Esnaf Osman Uçar, balığı biraz sergiledikten sonra parçalayıp satacaklarını aktararak, tadının da çok lezzetli olacağını söyledi. Bir diğer esnaf İzzet Ağa, balığı kendisinin tutuğunu kaydederek, balığın pazara gelen en büyük balıklardan biri olduğunu belirtti.

iha

Etiketler: /

Yorumlar
  1. bayram nacar dedi ki:
    7 Mart 2018, 13:04

    bu balık Malatya için bir fırsat bu balığı insan madem tutu bu şekilde büyük insan tekrardan baraja salardı yumurtlaması için dün yayada resimlerini servis ederdi.

    Cevapla
  2. ali dedi ki:
    7 Mart 2018, 08:33

    durumdan memnunmuş beyefendiler bu balık bu mevsimde yasak değilmi yavru dönemi be insafsızlar

    Cevapla
  3. ÇİFTÇİ44 dedi ki:
    7 Mart 2018, 02:02

    Balığın karnına dikkatli bakın şiş tam yumurtlama mevsimi yazık günah…

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."