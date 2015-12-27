Karakoç’un Hayatı Anlatıldı
Malatya’da Beydağı Şiir Günleri programı çerçevesinde minder sohbeti düzenlendi.
Malatya Park AVM alışveriş merkezi içinde Beydağı Şiir Günleri devam ediyor. Yazar Abdurrahim Karakoç’un hayat eserleri ve edebiyat kişiliği konulu minder sohbeti ilgi gördü.
Programa, Malatya Park Yönetim Kurulu üyesi ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, Malatya Park AVM Genel Müdürü Ali Günaçar, Türk Ocağı Başkanı Nadir Günata ve vatandaşlar katıldı.
Merhum Şair Yazar Abdurrahim Karakoç’un hayatı, eserleri ve edebiyat kişiliğinin anlatıldığı minder sohbetinde moderatörlüğü Malatya Araştırmaları Derneği Başkanı Kemal Deniz yaptı.
Konuşmacı olarak ise Yazar Ali Akbaş, Dr. Lütfi Şehsuvaroglu, Doç. Dr. Tarık Özcan katıldı.
Kemal Deniz, konuşmasında, merhum Şair Yazar Abdurrahim Karakoç’un, edebiyat kişiliğini, hayatı ve eserlerini anlatıp, “İnsanlarının beyine çivileri çakarak neyi demek istediği ifade etmiştir. Hakkın rahmetine yürüdü. Yüce Rabbim onu cennetine alsın “dedi.
Ali Akbaş ise merhum Yazar Abdurrahim Karakoç’un, hayatı eserleri ve edebiyat kişiliğinden söz edip, hayatını da anlattı. Akbaş, “Merhum Karakoç, 1932 yılında Celal köyünde doğmuştur” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Kemal Deniz, Malatya Park AVM genel müdür Ali Günaçar’a teşekkür plaket verdi.