Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı

Kaptan Jack Sparrow (Johnny Depp), denizde yıllar boyu yaşadığı tehlikeli maceraların ardından bir kez daha zor duruma düşmüştür. Gaddar Kaptan Salazar (Javier Bardem), hayaletli gemisiyle birlikte sonunda şeytan üçgeninden kurtulmuş, karşısına çıkan tüm korsanları yok etmeye ant içmiştir. Jack Sparrow’un tek kurtuluş umudu, sahibine denizlerin mutlak kontrolünü veren Poseidon Asası’nı bulmaktır. Bu zorlu yolculukta ona güzel astronom Carina Smyth (Kaya Scodelario) ve dik kafalı denizci Henry (Brenton Thwaites) eşlik edecektir.

Vizyon Tarihi: 26 Mayıs 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Aksiyon , Fantastik , Komedi , Macera

Süre: 129 Dak.

Yönetmen : Joachim Rønning, Espen Sandberg

Oyuncular : Johnny Depp , Javier Bardem , Brenton Thwaites , Kaya Scodelario , Orlando Bloom

Seslendirenler : Talat Bulut , Murat Şen , Ali Düşenkalkar , Uğur Taşdemir

Senaryo : Ted Elliott , Terry Rossio , Stuart Beattie , Jay Wolpert , Jeff Nathanson

Yapımcı : Jerry Bruckheimer , Ted Elliott

Diğer Adı : Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz

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