Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı
Kaptan Jack Sparrow (Johnny Depp), denizde yıllar boyu yaşadığı tehlikeli maceraların ardından bir kez daha zor duruma düşmüştür. Gaddar Kaptan Salazar (Javier Bardem), hayaletli gemisiyle birlikte sonunda şeytan üçgeninden kurtulmuş, karşısına çıkan tüm korsanları yok etmeye ant içmiştir. Jack Sparrow’un tek kurtuluş umudu, sahibine denizlerin mutlak kontrolünü veren Poseidon Asası’nı bulmaktır. Bu zorlu yolculukta ona güzel astronom Carina Smyth (Kaya Scodelario) ve dik kafalı denizci Henry (Brenton Thwaites) eşlik edecektir.
Vizyon Tarihi: 26 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Aksiyon , Fantastik , Komedi , Macera
Süre: 129 Dak.
Yönetmen : Joachim Rønning, Espen Sandberg
Oyuncular : Johnny Depp , Javier Bardem , Brenton Thwaites , Kaya Scodelario , Orlando Bloom
Seslendirenler : Talat Bulut , Murat Şen , Ali Düşenkalkar , Uğur Taşdemir
Senaryo : Ted Elliott , Terry Rossio , Stuart Beattie , Jay Wolpert , Jeff Nathanson
Yapımcı : Jerry Bruckheimer , Ted Elliott
Diğer Adı : Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz
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