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Malatya Haber -

Kaskosuz Araçla Kaza Yapınca..

Kaskosuz Araçla Kaza Yapınca..
  • 26.12.2015
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Battalgazi ilçesi Ziraat Okulu civarında “kaskosuz” aracıyla kaza yaptıktan 3 gün sonra, bu kez “kaskolu” araç için kaza tutanağı tutturmak istediği öne sürülen şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre; polise gectiğimiz hafta sonunda 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi Ziraat Okulu civarında trafik kazası meydana geldiği bildirildi. Kaza yerine giden polis 53 yaşındaki A.R.G.adlı sürücü ile ön tamponu yerde, sağ kapısı ve kapı camı kırık 44 KS 996 plakalı 2005 model otomobille karşılaştı. Ayrıca kaza yerinde okula ait beton direkler ve tel örgüye de aracın hasar verdiği görüldü. Tutanak düzenleyen Trafik görevlileri, daha sonra okula ait direk ve tel örgünün zarar görmüş olması nedeniyle okulun gece bekçisi ile görüştüler. Gece bekçisinin, polislere verdiği ifadede, kazanın 3 gün önce meydana geldiğini, sürücüsünün aracın kaskosunun olmaması nedeniyle, kasko yaptırdıktan sonra kazayı polise bildireceğini söylediğini, daha sonra hasarlı aracı çekici ile getirerek kaza yerine bırakmak istediğini, kendisinin kabul etmediğini anlattığı polis açıklamasında belirtildi.

Polis ekibinin tekrar görüştüğü araç sahibinin de bu olayı doğruladığı, bunun üzerine “Görevli Memura Yalan Beyanda Bulunarak Resmi İşlemi Yönlendirmek ve Devlet Malına Zarar Vermek” suçlamasıyla adli makamlara sevkedildiği ve serbest bırakıldığı bildirildi.

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