Katil Zanlısı Yakalandı

Malatyada kavgayı ayıran şahısa pompalı tüfekle ateş açarak ölümüne neden olduktan sonra firar eden katil zanlısı Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya merkez Kiltepe Babuktu tren hattı mevkiinde 36 yaşındaki Selami Sarıkaya adlı şahıs, kavga aralarken arkadaşı olduğu belirtilen M.K. adlı şahısın av tüfeği ile ateş açması sonucunda ölmüştü. Kavgaya karışan 2 kişi daha önce gözaltına alınmış, ancak silahı ateşlediği öne sürülen M.K. kaçmıştı.

Olaydan sonra firar eden M.K., Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu arada ölen Selami Sarıkayanın ticari taksi şoförü olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.