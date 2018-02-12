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Malatya Haber -

Kayısı Üreticisinin ‘Normal Üstü Sıcak’ Tedirginliği

Kayısı Üreticisinin ‘Normal Üstü Sıcak’ Tedirginliği
  • 12.02.2018
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Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kayısı üreticilerini tedirgin etmeye başladı.

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin kayısı ağaçlarında erken çiçeklenmeye neden olabileceğini, böylece don riski oluşabileceğini belirtti. Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek yaptığı açıklamada, “Uzun yıllar verilerine baktığımız zaman Malatya ve civarı olarak kurak bir periyot içerisindeyiz. Gecen yıl yağış rejimi acısında ve aylık dağlımı açısında daha kötü durumdaydık. Bu yıl tarım takvimi açısında baktığımızda Eylül ve Haziran ayı aylık yağış diliminde geçen yıla göre daha iyimser bir bakıştayız” diye konuştu.

Çiçek, sıcaklıkların mevsim normallerin üzerinde olduğunu böyle devam etmesi durumunda bin rakımı altında olan yerlerde bir erken çiçek açma riski bulunduğunu belirterek,”Şu anki sıcaklıklar mevsim normallerin üzerinde Özelikler bin rakımı üzerinde olan birçok bölgemizde şu an karla kaplı olduğu için Malatya ve ovası kadar riskli değil. Şunu görüyoruz, sıcaklıklar mevsim normallerin üzerinde devam ediyor böyle devam etmesi bin rakımı altın da olan yerlerde bir erken çiçek açma riski var. Kayısı ağaçlarının artı 7 derecenin altında bin 100, bin 200 saat geçirilmesi lazım iyi bir verim alabilmek için bundan dolayı şu anki sıcaklıklar bizleri kısmen endişelendiriyor, ama şu an Şubat ayındayız önümüzdeki dönemler bu süreci daha net belirler ama sıcaklıklar bu anlamda riskini devam ettiriyor” diye konuştu.

iha

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Yorumlar
  1. Pırasa dedi ki:
    13 Şubat 2018, 09:52

    Enver Kirazdan açıklama bekliyoruz.

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    1. Kasım dedi ki:
      13 Şubat 2018, 22:08

      Enver kiraz ne alaka

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  2. Ziya dedi ki:
    12 Şubat 2018, 22:13

    Bazı bölgelerde millet ilaç attı haftasonu bu gidişle bu sene zor kayısı olur çiftci gecen sebe zarar etti bu senede böyle olursa iş zor

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  3. Vatandaş dedi ki:
    12 Şubat 2018, 22:01

    Yeşil malatya taş malatya oldu sonuç bu…

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    1. Yabangulu dedi ki:
      13 Şubat 2018, 20:30

      Katılıyorum

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