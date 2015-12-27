“Kayısıda Sorun Düşük Kalite”

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Belediye Konferans Salonu’nda ‘Kayısıda Erik Koşnili ve Mücadelesi Paneli’ düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi, “Kayısıda en büyük problem kalite problemidir. Kalite problemi aynı zamanda kayısıda fiyatında düşük olmasına neden olmaktadır. Özellikle kayısıda çiftçilerimizin kazanamadığı dönemlerde, para etmediği dönemlerde kayısıya bakım ve zirai mücadele edilmemektedir. Böyle olunca tekrar kayısıdan yine bir kalite düşüklüğü meydana gelmektedir ve fiyat düşüklüğünü sebep olunmaktadır. Aslında şunu belirtmek istiyorum; biz para etmiyor diye kayısıya bakmıyoruz ve ertesi yıl kalitesiz kayısı üretiliyor ve tekrar para etmiyor. Böylesi bir durumda ağaçlar verimsiz hale gelmekte ve daha düşük gelir elde edilmektedir. Özellikle bakanlık ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak üreticilerimize şunu önermek istiyorum; biz kaliteli kayısı ürettiğimiz takdirde daha fazla gelirimiz olacak ve iyi gelirle birlikte zirai mücadele ve bakıma daha fazla zaman ayıracağız” dedi.

Selvi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Malatya’da organik tarımda bazı gelişmeler var. İyi tarım uygulamaları kapsamında da son 1 yıl içerisinde katlanarak belki 10 kat özellikle kayısıda, organik tarımda aşırı derecede bir artış görülmektedir. Malatyalı çiftçilerimiz özellikle son dönemde bilinçlendiler. Son 1 yıl içerisinde ilimizde Kayısı Vakfı’na bağlı olarak kurulan Kayısı Belgelendirme sayesinde ve bakanlığımızın da çalışmaları ile son zamanlarda toplu bir şekilde toplu grup sertifikasyon sözleşmeleri ile daha önce bin 500 dekar civarında olan iyi tarım uygulamaları geçen yıl 15 bin dekara çıktı ve önümüzdeki dönemlerde ise bu rakamın 50 bin dekarı bulacağına inanıyorum. Aynı şekilde Organik Tarım Birliği kuruldu. Onlarda genel kurullarını yaparak faaliyetlerine başladılar. Kayısının geleceğini daha da parlak görüyorum.

İyi tarım uygulamaları ile birlikte ben yaş kayısı ihracatının da artacağını düşünüyorum. Yaş kayısı ihracatını arttırırsak, kuru kayısıda fiyat istikrarını da sağlayacağımıza inanıyorum.”

Kayısıda Erik Koşnili ve Mücadelesi Paneli’nde Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Yrd. Doç. Dr. Fulya Kaya Apak, Ziraat Yüksek Mühendisi Tarkan Ayaz, Ziraat Mühendisi Şevket Fidan ve Ziraat Mühendisi Talip Yiğit katılımcılara bilgi aktardı.