Kaymakam Eşinden Şehit Ailesine Ziyaret

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç’in eşi Ayşe Emeç, şehit ailesini ziyaret etti.

Emeç, 1992’de Siirt’te şehit olan er Tuncay Göksu’nun Yukarı Sülmenli Mahallesi’nde yaşayan annesi Fatma Göksu’yu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şengül Üşen ile ziyaret etti.

Ziyarette Emeç, anne Göksu tarafından kendisine gösterilen şehit oğlunun fotoğraflarını ve eşyalarını inceledi.

Anne Göksu, yapılan ziyaretten dolayı Emeç’e teşekkür etti.

AA