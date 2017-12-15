“Kayseri’den Kaçtım, Malatya’da Beni Buldular”

FETÖ pişmanı eski polisten ilginç ifade.. Pişman doktora indirimli ceza.. Polis eşi kadına tutuklama

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davasında tutuksuz yargılanan ve Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren eski polis memuru S.K., cemaatten bağını koparmak için Kayseri’den Malatya’ya geldiğini, ancak gelir gelmez tekrar cemaatci polislerin kendisi ile irtibat kurmaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Elazığ Adliyesi’nden SEGBİS üzerinden bağlanan eski polis memuru S.K., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak daha önce vermiş olduğu ifadesini tekrarladığını ifade ederek, bazı eklemeler yapmak istediğini kaydetti. Tutuksuz sanık S.K., Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken ihraç edildiğini belirterek, “2012 ile 2014 yılları arasında Kayseri’de görev yaparken dini hassasiyetten dolayı cemaat denen grubun sohbetlerine dahil oldum. Buradaki sohbetleri öğretmen olan Ahmet T. adlı şahıs veriyordu. Cemaat bu dönem dini bir grup olarak biliniyordu. 17-25 Aralık olayları sonrasında sohbetlerde konular değişti. Dini konular yerine direkt siyasi konulara girildi. Bundan rahatsız oldum ve toplantılara daha az gitmeye başladım. Direkt kopamıyorsunuz.

Telefonuma ByLock adli programı Mayıs 2014’te öğretmen Ahmet T. yükledi. Karşı çıktım, ancak başaramadım. O zaman ByLock programının amacını da bilmiyordum. Ben sırf cemaatten kurtulmak için kardeşimin özürlü durumunu bahane ederek Malatya’ya geldim. Malatya’ya gelince, sanırım geldiğim yerden burayla irtibat kurulmuş olacak ki, beni Emre S. adlı polis memuru arayarak, ‘Bir ihtiyacın var mı, ev tuttun mu?’ diye sordu. Bende olmadığını söyleyerek teşekkür ettim. Bu polis memuru Emre S. daha sonra çalıştığım büroya gelerek beni toplantılara davet etti. Katılmayacağımı söyledim. Çalıştığım büroda benimle birlikte görev yapan ve ulu orta hükümet aleyhine konuşan Mehmet G., cep telefonum masa üzerinde iken benden izinsiz alarak bir program yükledi. Bu durumu fark edince hemen programı sildim. Ama cep telefonuma hangi programı indirdiğini bilmiyorum.” dedi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapmış olduğu fişlemede kendisi hakkında “Her şeyi ile örgüte teslim” şeklindeki ifade için ise eski polis memuru S.K., “Ben kesinlikle bu örgütün üyesi olmadım. O dönem dini hassasiyetinden dolayı sohbetlerine katıldım. Gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bu yapı ile ilgili olarak bildiğim her şeyi ifademde belirttim” dedi.

Eski polis memuru S.K.’nin duruşması, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ileriki bir tarihe ertelendi.

-1 beraat, 1 ceza ertelemesi

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2 ayrı dosyadaki karar duruşmalarında ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davasında yargılanan polis memuru Ş.B., hakkında beraat kararı verilirken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Doktor B.K. hakkında ise ceza indirimi yapılarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek, bu ceza ertelendi.

-FETÖ’den polis eşine tutuklama

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada; FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olarak tespit edilen B.I. adlı eski polis memurunun eşi olan ev kadını şüpheli, Ankara’da yakalandı.

Malatya’ya getirilen B.I., Malatya 2.Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan sorgu sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com