Kaza Yapan Araçta Uyuşturucu

Malatya’da 3 kişinin yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasına karışan araçlardan birinde, uyuşturucu madde çıktı.

Alınan bilgiye göre, Darende ilçesinin Gümüşlüdere mevkiinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanmıştı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan E.K. ve A.A. isimli şahısların valizi içerisinde 12 ayrı pakete sarılmış vaziyette toplamda 13 kilo 52 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında içinde esrar bulunan araca, öncülük eden başka bir aracın sürücüsü olan K.U. da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.