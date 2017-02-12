Kazada Araçlar Hasar Gördü
Malatya’da 2 aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde MAŞTİ önünde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 58 NL 969 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Fatih Ş. idaresindeki 44 AS 343 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
iha
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