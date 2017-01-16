Kazada Ölen Öndül 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Yapmıştı

ACT Havayolları’na ait Türk kargo uçağı Bişkek’teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong’tan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Bişkek Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada düşen uçakta kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ve yükleme uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca hayatını kaybetti.

2009 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Türkiye’de düzenlediği basın toplantısında Afganistan’da görev yapan bir Türk subaydan övgü ile bahsetmiş, o subayın emekli Tuğgeneral Kazım Öndül olduğu ortaya çıkmıştı. Kazım Öndül 2007 – 2009 yılları arasında Malatya’daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığı görevinde bulunmuştu.

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