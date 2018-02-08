“Kazanan Taraf Olmak İstiyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, Kasımpaşa ile son derece önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ifade etti.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, “Futbolda her şey var, elbette ki üç sonuçlu bir oyun. Kasımpaşa maçını kesinlikle kazanmak istiyoruz” dedi.

Ravcı, Antalyaspor karşısında talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Galip gelebileceğimiz ya da berabere bitirebileceğimiz bir maçı, kendi elimizle rakibe verdik. Şapkamızı önümüze koyup, düşünmemiz gerekiyor.”

Ligin ikinci yarısında maçlarında daha zor geçtiğine dikkat çeken Ravcı, “İkinci yarıda bütün takımların takviyelerle güçlenmesi, küme düşme hattında olan takımların durumu, şampiyonluğa oynayan takımların durumu, bayağı ateşten gömlek gibi bir durum. Bu durumun oluşacağını da zaten biliyorduk ama biz iyi bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız var. Her ne kadar ikinci yarı transfer döneminde birçok şey konuşulsa da biz mevcut kadrodaki oyuncularımıza güveniyor, inanıyoruz. Çünkü bu puanları onlar topladılar” diye konuştu.

Ravcı, devre arasında takıma iki takviye yaptıklarını anımsatarak, “Bu oyuncularımızda takıma güç katacaklar” dedi.

Kasımpaşa maçının da diğer maçlar gibi önemli olduğunu kaydeden Ravcı, “Bu maç son derece önemli. Kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Daha sonraki haftalarda korkulu rüya görmemek için önemli bir maç. Kasımpaşa’nın da iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Zor ve güzel bir maç olacak ama kazanan tarafında biz olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Malatya Gazetesi