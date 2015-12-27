Kazananlar Sevindi Ama..

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Meslek Liseleri arasında düzenlediği 6. Proje Tabanlı Beceri Yarışması’nın Malatya bölge sonuçlarının açıklanması töreninde dereceye giren öğrenciler ağlarken, başarılı sayılan proje sahibi öğrenciler ise sevindi.

6. Proje Tabanlı Beceri Yarışması’nın Malatya Bölge sonuçları için Öğretmenevi’nde düzenlenen törene Vali Ulvi saran, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Berk ile çok sayıda davetli katıldılar.

Törenin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Berk, 5 ayrı dalda yarışma yapıldığını ve Malatya’nın ev sahipliğinde yapılan bölge yarışmasına 5 ilden 28 ayrı projenin katıldığını söyledi.

TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise, geçmişte Meslek Liselerine gereken önemin verilmemesinden dolayı ülkenin zarar gördüğünü belirterek, Meslek Liselerine gereken önemin verilmesini istediklerini ifade etti.

Vali Ulvi Saran ise, ticarete dayalı ekonominin önemli olduğunu, ancak esas önemli olanın yenilikci üretime dayalı ekonominin olduğunu kaydetti. Meslek Lisesi eğitimlerini tercih edilmesi ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydeden Vali Saran, proje tabanca yarışmalar ile ileride daha kapsamlı projelerin elde edilmesinin sağlanabileceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından derece alanlara ödülleri verildi. Yarışma sonucunda kendi dallarında bölge birinciliklerini alan iller ve projeleri şu şekilde, Turizm Hizmetleri Grubunda Diyarbakır Yenişehir-Dicle Kız Tek Meslek Lisesi (Yedi Kardeş Burcu Efsanesi ) projesi, Tasarım ve Uygulama Hizmetleri Grubunda Elazığ- Merkez Meslek Eğitim Merkezi (Dekorad) projesi, Üretim Ve Teknoloji Hizmetleri grubunda Diyarbakır Bismil Anadolu Teknik ve Meslek lisesi ve Teknik Eğitim Merkezi (Uyaran-1) projesi, Sağlık

Hizmetleri grubunda Erzincan Merkez Erzincan Tarım Meslek Lisesi (Onun Arabası Var) projesi, Bilgi ve İletişim Hizmetleri grubunda ise Tunceli Çemişgezek Halk Eğitim Merkezi (Göksayar) projesi.

Yarışma sonuçlarının açıklanması esnasında bazı öğrenciler projelerinin derece almaması nedeniyle ağlarken, derece alanlar ise seviçlerini gizleyemediler.