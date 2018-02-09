Kemal Hoca Top Toplayıcılara Demiş ki..
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, top toplayıcı çocuklarla uzun süre sohbet ederek, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
Süper Ligin 21.haftasında Malatya deplasmanına gelen Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş, maç öncesi saha içerisinde top toplayıcı çocuklarla sohbet etti.
Top toplayıcı çocukların fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayan Özdeş, çeşitli tavsiyelerde de bulundu.
Top toplayıcı çocuklardan biri, ‘Kemal hoca bize derslerimize düzenli çalışmamızı tavsiye etti’ dedi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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Adamın Kralı Kemal Hoca.
Çok düzgün beyefendi, karakterli bir hoca. Türk futboluna daha doğrusu her iş koluna böyle değerler lazım. Allah yolunu açık etsin
Adam gibi adam karakterli futbol u bilen biri kadrosu kolej kadrosu gençlerle dolu bizden çok iyilerdi 1 puan onlar için iyidi aldı gittiler ama bu Kasımpaşa çok can yakar