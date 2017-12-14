Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT), Malatyalı Merhum Kemal Sunal anısına “Şaban Sınıfımızda” adlı etkinlik düzenledi. 3 günde 5 ilçedeki 8 ilkokulu gezen MBŞT, 73 sınıfta toplam 2500 öğrenciye gösteri yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Büyükşehir Tiyatrosu, Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerindeki okullarda etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Türkiye’nin sevilen Tiyatro Sanatçısı ve Sinema Oyuncusu Kemal Sunal’ın filmlerinden bölümler sahnelendi. Sınıflarda yapılan gösterilerde Kemal Sunal’ın yardımsever kişiliği hakkında bilgi ve anılar da öğrencilerle paylaşıldı.

Etkinliklerde öğrencilere, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin gofret ikramı da sunuldu.

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