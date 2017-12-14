Kemal Sunal Anısına ‘Şaban Sınıfımızda’
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT), Malatyalı Merhum Kemal Sunal anısına “Şaban Sınıfımızda” adlı etkinlik düzenledi. 3 günde 5 ilçedeki 8 ilkokulu gezen MBŞT, 73 sınıfta toplam 2500 öğrenciye gösteri yaptı.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Büyükşehir Tiyatrosu, Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerindeki okullarda etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Türkiye’nin sevilen Tiyatro Sanatçısı ve Sinema Oyuncusu Kemal Sunal’ın filmlerinden bölümler sahnelendi. Sınıflarda yapılan gösterilerde Kemal Sunal’ın yardımsever kişiliği hakkında bilgi ve anılar da öğrencilerle paylaşıldı.
Etkinliklerde öğrencilere, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin gofret ikramı da sunuldu.
Bülten
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."