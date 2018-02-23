Kendini Astı, Polis Son Anda İpten Kurtardı

Evde yalnızken eşinin ailesini arayarak intihar edeceğini söyleyen şahsı, eve kapıyı kırarak giren ve kucaklayıp kendini astığı ipten alan polisler, baygın halde iken kurtardılar. Son anda ölümden döndürülen şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, 01.00 sularında Halfettin Mahallesi İyiliksever Sokakta bulunan bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Ailevi sorunları bulunduğu ve inşaat ustası olduğu öğrenilen M.C. (35) adlı şahıs, evde tek başına iken yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Ailesi ise durumu hemen polise bildirdi.

Çok sayıda polis ekibi olay yerine gönderildi. Bölgeye giden ekipler evin arka balkonunda kendini iple asmaya çalışan şahsı uyararak engellemeye çalıştı. Ancak kapıları kilitlemiş olan şahıs, intihar girişiminden vazgeçmedi. Merdiven olmaması nedeniyle balkona çıkamayan, dairenin de çelik kapısını ilk anda kıramayan polisler, olay yerine çok acil olarak itfaiye ve ambulans ekibi de istedi. M.C. balkondaki ipi boynuna geçirerek kendini asarken, birkaç dakika sonra kapı kırılarak içeri girildi ve ipte baygın durumda olan, kesici cisimle vücuduna zarar vermiş olduğu anlaşılan şahıs indirildi. Olay yerine gelen ambulans ekibinin müdahale ettiği şahıs, ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.C. hastanede tedavi altına alınırken, bir başka adreste bulunan eşi ve yakınları da bir polis ekibi tarafından eve getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com