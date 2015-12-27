Kerry’nin ‘Gazze’yi Ertele” Ricası

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Başbakan Erdoğan’ın Gazze ziyareti ile ilgili olarak, “Bu konuda Başbakan Erdoğan ile görüştük. ‘Bunun ertelenmesi ve şu an gerçekleştirilmemesi iyi olur’ dedik” dedi. Kerry, Suriye Muhalefetine yapılması kararlaştırılan ölümcül olmayan askeri yardımla Güney’de durumun değişebileceğini de sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye’deki temaslarının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi gerektiği savunan Kerry, “Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri yenilenmesi ile ilgili görüşmelerimiz oldu. İsrail Başbakanı da bu ilişkilerin ilerlemesi hakkında cesaretle karar vermiştir. Hem Başbakan Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bütün zorunlulukları yerine getirmekte kararlılar. Yarın bu anlaşmanın yerine getirilmesi ile ilgili bir toplantı olacak” dedi.

Suriye Halkını Dostları Grubu toplantısını da değerlendiren Kerry, “Suriye muhalefeti aşırı uçları reddedecekler ve ülkeleri için çoğulcu bir demokrasi kurmaya çalışacaklar. Onların en önemli hedefi siyasi bir çözü yolu bulmaktır. Suriye muhalefetinin direniş gücünü arttırmak yolunda bizim de vaatlerimiz vardır. Başkan Obama ve diğer liderler, Suriye halkının kendi kaderini tayin edebileceği bir geleceği daha fazla tahribata yer vermeden ve Esad rejiminin kendi halkına vermediği rahatlığı temin etmekte kararlılar. Biz muhalefeti desteklemeye kararlıyız Bu yüzden ölümcül olmayan yardımı arttırıyoruz. Dünkü toplantıya katılan ülkelerin temsilcileri askeri yardımları sadece yüksek askeri komisyonun yoluyla vermeye karar vediler. Ki bu yerdeki durumu değiştirecektir” diye konuştu..

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kerry, Suriye’ye yapılacak yardımların tarihi ve içeriği ile ilgili olarak, “Yardım konusunda zaman veremeyiz ama mümkün olduğunca çabuk olacak. Biz Türkiye’deki görüşmelerimizde yardımın gönderilmesin konusundaki güçlükleri ve bu güçlüklerin üstesinden nasıl gelineceğini tartıştık. Bu son vereceğimiz yardımla özellikle güneyde durumu değiştirecektir. Bu yardımların değiştirilmesi için koordinasyon gerekecek. Ne gibi maddelerden bahsediyoruz. Biz hangi maddeler ihtiyaç olunduğunu Suriye muhalefetinin askeri kanadı ile görüşerek kararlaştıracağız. Belki zırhlar, gece görüş gözlükleri, tıbbi yardım olabilir. Onların arazide durumlarını etkileyecek malzemeler dahil edilebilir” şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın Gazze’ye planladığı seyahati de değerlendiren Kerry, “Başbakan Erdoğan ile bu konuda konuştuk. ‘Bunun ertelenmesi ve şu an gerçekleştirilmemesi iyi olur’ dedik. Tabii ki başbakan istediği yere istediği zaman gitmekte serbesttir ama biz şöyle düşünüyoruz ki bunun zamanlaması gerçekten kritiktir barış süreci bakımında önemli. Başbakan Erdoğan bu konuda gayet düşünceli hareket etti” dedi.

Kerry, Filistin Başbakanı Selam Feyyad’ın istifasının İsrail ile Filistin arasındaki görüşmeleri etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Ben Selam Feyyad’ı kişisel arkadaş dost olarak görüyorum. Çok saygı gösterdiğim biri. O yaşayabilen, sürdürülebilen bir otoritenin yerleşmesine Filistin topraklarında çok faydalı olmuştur. Biz onun hem sağlık bakımından, hem de enerji düzeyi bakımından istifa etmesinden dolayı üzgünüz. O kendi ülkesi için çok çalışmıştır. Başkan Obama da ona güveniyordu. Ancak bizim üzerinde çalıştığımız teşebbüs, çok büyüktür ve bir kişiye bağlı değildir. Bu görevi yapabilecek başka son derece tecrübeli işadamları da vardır. Evet biz yeni Başbakan konusunda da konuştuk. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, açık şeklide uluslararası toplumu kaygılarını anlamakta olduğunu söyledi. Başbakanın yerine gerçekten bu işi yapabilecek bir kişiyi seçeceğini söyledi”.

Kerry, İsrail’in Mavi Marmara ile ilgili özür dilemesinin ardından Türkiye’de yapılacak tazminat görüşmelerini de değerlendirerek, “Yarın bir toplantı olacak. İlişkilerde bundan sonra ileriye bir adım atmak için. Gazze’deki durumun geliştiği konusunda bazı şeyler görmek istiyoruz. Bu da anlaşmanın bir kısmını teşkil ediyor. Gazze’ye yardım maddelerinin gönderimi ve oradaki hayatın iyileşmesi bizim hedeflerimizden biridir. Bu konu bazıları için duygusal olabilir. Sevdiklerini kaybeden insanlar ve aileler için bu trajedinin ne kadar yıkıcı olduğunu biliyoruz ve onları anlıyoruz. Boston’da da geçtiğimiz günlerde bir olay oldu. Bazen bir olay oluyor size yakın insanları kaybediyorsunuz. Bu sadece toplumları değil bütün ülkeyi etkiliyor ama ileriye bakınca biz insanları bir araya getirerek stresi azaltmak ve insanları ayıran şeyleri aradan kaldırarak birbirine yaklaştırmak gerekiyor. Mesela Almanlar bunu gerçekleştirdiler. Savaştan sonra iki ülkeyi diyalog sonucunda bir araya getirdiler engelleri yıktılar. Hiçbir zaman yıkılabileceği düşünülmeyen engeller ortadan kaldırıldı. Türkiye de şimdi bunu başarmak üzere ve önümüzdeki günlerde ümit ediyorum bu anlaşmazlıklar ortadan kaldırılacak” diye konuştu.