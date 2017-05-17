KESK Üyelerinden Cumhurbaşkanına Faks

KESK üyeleri tarafından başta Ankara’da 70 gündür açlık grevinde bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça olmak üzere KHK ile kamu görevlerinden ihraç edilenlerin görevlerine iadesi için Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve YÖK’e faks gönderildi.

KESK Malatya Şubeler Platformu yönetici ve üyeleri tarafından Malatya Merkez PTT’ye gidilerek kamu emekçilerinin göreve iadeleri isteğini içeren faks gönderildi.

KESK Malatya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya faks gönderimi nedeniyle yaptığı açıklamada bu eylemin, hiçbir gerekçe gösterilmeden kamudan ihraç edilen kamu emekçilerinin yeniden görevlerine iadesini sağlamak amaçlı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve YÖK’e gönderilen faks mesajında, ” Darbecilerle mücadele edeceğiz denilerek ilan edilen OHAL ve çıkarılan KHK’lar ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmayan, kendilerini savunma hakkı dahi tanınmayan yaklaşık 105 bin kamu emekçisi bir gecede işsiz bırakılmış ve en temel hakları kullanabilmeleri fiilen engellenmiştir Başta hukuksuz bizimde ihraç edilen üyelerimiz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça başta olmak üzere talepleri acilen karşılanmalı ve haksız, hukuksuz ihraç edilen tüm emekçiler görevlerine iade edilmelidir” denildi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com