Kick Boks Şampiyonası Yapıldı

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları ve Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen Yıldızlar Erkek ve Bayanlar Kick Boks İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Turgut Özal Eğitim Kamp Merkezi Antrenman salonunda düzenlenen maçlarda bayanlar kategorisinde 17, erkeklerde ise 22 sporcu mücadele etti. Derece yapan sporcular şunlar:

BAYANLAR

30 kilo Nida Uçak, birinci,

34 kilo Hacer Dumandağ birinci, Beyzanur Tunga ikinci,

37 kilo Yağmur Çal birinci, Beyza Bayır ikinci,

42 kilo Esengül Toktaş birinci,

46 kilo Esma Yiğit birinci,

50 kilo Selinay Duran birinci, Sümeyye Çakırdam ikinci,

55 kilo Melike Kırteke birinci, Kader Ardan ikinci,

60 kilo Songül Şule Kaskın birinci, Şeyme Zeliha Günaydın ikinci,

65 kilo Emine Kalaç birinci,

+65 kilo Bahar Doğan birinci, Selanur Şimşek ikinci.

ERKEKLER

30 kilo Basri Göçmen birinci,

34 kilo Abdullah Durmuş birinci,

37 kilo Beytullah Çiçek birinci, Harun Aydoğan ikinci,

42 kilo Ali Demir Birinci, Taha Hüseyin Barlık İkinci,

47 kilo Furkan Karakuş birinci, Furkan Karcı ikinci,

52 kilo Can Şahin birinci, Çağatay Koçhan ikinci,

57 kilo Yasin Gün birinci, Koray Korkmaz ikinci,

66 kilo Kerem Çakar birinci,

69 kilo Berkant Erdoğan birinci.

Müsabakalar sonunda erkek ve bayanlarda kilolarında birinci olan sporcular, 23-25 Şubat’ta Adana’da yapılacak grup müsabakalarında mücadele etme hakkı kazandı.

Kick Boks İl Temsilcisi Hasan Basri Karakuş, müsabakalar sonunda yaptığı açıklamada, kick boksun Malatya’da çok sayıda milli sporcusu olan bir branş olduğunu belirtti.

Malatya’dan Avrupa ve Dünya derecesi yapan sporcuların olmasından dolayı bu spora büyük ilgi duyulduğunu aktaran Karakuş, geçen yıl Dünya Şampiyonasına 2, Avrupa Şampiyonasına 3 sporcu gönderdiklerini, 2 sporcunun Avrupa Şampiyonu olduğunu sözlerine ekledi.

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- AA