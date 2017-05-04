“Kimse Burada Taşlanacak Kadar Bir İş Yapmadı”

Buz’dan, kafilenin dönüşünde yaşanan olaylara tepki.. “Önümüzde 3 tane önemli müsabakamız var”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, “Bir teknik direktör olarak çok net söylüyorum; biz şampiyon olacağız. Ben size net söylüyorum. Biz inanıyoruz. İnanarak buraya geldik, 3 tane maçımız var. Sivas maçı hesaplanmıyor. Niye hesaplanmıyor? Belki biz Sivas’ı, Sivas’ta yeneceğiz” dedi.

Sarı kırmızılılar, Bandırmaspor karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyetin ardından Malatya’da toplanarak, ligin 32’nci haftasında Pazartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başladılar.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör İrfan Buz, antrenman sahasının ortasında yaklaşık 10 dakika futbolcularıyla toplantı yaptı.

AYİTE TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Toplantı sonrası futbolcular düz koşu yaptı. Sağ ayak tendonunda ağrı bulunan forvet oyuncusu Jonathan Ayite, takımdan ayrı Evrim Esendemir nezaretinde yürüyüş yaptı.

Gazetecilere açıklamada bulunan İrfan Buz, açıklamanın ardından öğrencileriyle birlikte düz koşuya katıldı.

Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası takımda ağızları bıçak açmazken, futbolcuların moralsiz oldukları gözlendi.

“KÖTÜ OYNADIK, YENİLDİK”

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Buz, “Göztepe karşısında iyi oynayıp, çok önemli bir galibiyet aldıktan 4 gün sonra Bandırma’ya gittik. Çok kötü bir oyunla 5-0 mağlup olduk. Çok erken golleri yedikten sonra 3-0’dan sonra penaltı pozisyonu kırılma anıydı. Futbolcumuz penaltıyı atamadı. İkinci devreye çıktığımızda tabi moral motivasyonda kolay değil, atmak istedik birkaç pozisyonumuzda vardı ama sonuçta kaybettik. Kötü oynadık. Bu olayı da bitirdik. Çünkü önümüzde çok önemli 3 tane müsabakamız var. Pazartesi günü Adana Demirspor ile maçımız var, buna hazırlanmamız gerekiyor” diye konuştu.

“BÖYLE DESTEK OLMAZ”

Malatya dönüşü yaşanan olayları da değerlendiren Buz, şunları söyledi:

“Futbolda her şey olabilir de, Bandırma dönüşü yaşadığımız üzücü bir olay var. Biz burada şerefle, namusla ve elimizden gelen her şeyi yaparak, bu takımı futbolcularımızla 57 puana getirdik. Bu takım lider. Bir takım kaybedebilir, futbolda bunlar var. Örnek vereyim, rakiplerimizle ilgili örnek vermek durumundayım. Boluspor hedef olarak içeride olmak istediler. 4-0 Şanlıurfa mağlubiyetinden sora bizimle karşılaştılar ve biz onları 5-1 kendi sahalarında yendik. Fakat taraftarları geldi onları çağırdı, destek verdi. Camia olarak onları desteklediler. Onlar için en önemli olay şimdi Play-Off’ta. Şimdi aynı şekilde Eskişehirspor. Eskişehirspor, Manisa’dan 5 gol yedi kaldı ki Mustafa Denizli döneminde de aynı şekilde kendi sahasında Adana Demirspor’dan 4 yemiştir, taraftar çağırıp, destek vermiştir. Hiçbir futbolcu burada veya teknik adam böyle kaybetmek istemez. Üzücü bir taraf var, diğer taraftarlarımızı tenzih ediyoruz ancak dün akşam havaalanında karşılanıyoruz, protesto edebilirsiniz, ancak ana avrat küfür ederek, bu futbol takımını polis eskortuyla tesislere kadar getirmek, burada da taşlanacak kadar bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Arkadaşlar bu kadar da değil. Maç kaybetmiş olabiliriz ama unutmayın ki, bu takım Malatya’nın, Yeni Malatyaspor Malatyalıların bir takımı. Pereira, Mallorca’dan gelip, taşlandı mı? Bu çocukların psikolojik durumlarını düşünün. Destek böyle mi olur? Kaldı ki 2 puan önde bir lider takım olarak buraya geliyoruz. İnanın bu çok üzücü. Burada nasıl bizim yüzlerimize bakarak anamıza avradımıza, teknik direktörüne, futbolcularına, yönetimine küfür ediyorsa, 4 gün evvelde bizleri göklere çıkarıyorsa bunun olmaması gerekiyor. Böyle destek olmaz.”

“İNANARAK BURAYA GELDİK”

Tecrübeli teknik adam, ligi şampiyon tamamlayacaklarını ifade ederek, “Bizim futbolcularımız çok şereflidir. Bizim futbolcularımız, bizi buraya taşıdılar. Ben hepsini çok iyi biliyorum, hepsiyle de gurur duyuyorum. Ne olura olsun bu takıma destek olunması gerekiyor. Diğer camialara baksınlar, bu nerede var? Lider takım olarak geleceksin, polis eskortuyla adamı götüreceksin, taşlanacaksın, ana avrat küfür edilecek, böyle bir destek mi var? Maksat nedir, bunu anlamış değilim. Kesinlikle yakıştıramadım, bu bizim için üzücü bir yara. Bunu da bir teknik direktör olarak çok net söylüyorum; biz şampiyon olacağız. Ben size net söylüyorum. Biz inanıyoruz. İnanarak buraya geldik, 3 tane maçımız var. Sivas maçı hesaplanmıyor. Niye hesaplanmıyor? Belki biz Sivas’ı, Sivas’ta yeneceğiz. Kim söylüyor bunun arkasındaki farklı şeyleri? Futbolda her şey olabiliyor. Tamam, kötü günümüzde olabiliriz. 4 gün evvel bu takım çok iyi futbol oynadı. 4 gün sonra demek ki futbolda bunlar olabiliyor. 4 gün sonra yine maçımız var. Toparlanıp, Adana Demirspor’u yenip, içeride Bolu’yu yenip, Sivas’a gittiğimiz zaman ne olacak? Şimdiye kadar bunları yaptık. Bu kadar değil, biz 15-20 puan arkadan gelmiyoruz. 2 puanla bu ligin lider takımıyız. Destek çok farklı olur. Camia açısından da çok daha farklı olur” şeklinde konuştu.

“KİMSE KÜFRÜ HAK ETMİYOR”

Buz, Adana Demirspor karşısında herkesin çok farklı bir Yeni Malatyaspor izleyeceğini kaydederek, “Pazartesi günü farklı bir Yeni Malatyaspor izleyeceksiniz. Ben bunu daha evvelde söyledim. Aynısı çıktı. Eskişehirspor maçı sonrası ‘çok farklı bir Yeni Malatyaspor izleyeceksiniz’ dedim. Giresun maçında puan aldık. Aynı şekilde niye yenmeyelim? Ama dediğim gibi destek çok farklı bir şeydir. Destek böyle olmaz. Kimse burada küfrü hak etmiyor. Kimse burada taşlanacak kadar bir iş yapmadı. Takım lider. Bu yanlış. Bu takım şampiyon olacak” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi