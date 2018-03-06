“Kirli Oyunları Bozacağız”

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un sportif direktörü Aziz Yiğit, “Bizi ve çocuklarımızı rahat bırakın. Dedikodu mekanizması içerisine çekilmek istenen dürüst ve namuslu insanları zan altında bırakacak, kahve köşesi dedikodular ile bizi bu dürüst ve onurlu mücadelemize dil uzatan kirli oyunlarınızı bozacağız” dedi.

Yiğit, takım olarak sezon başından buyana onurlu bir mücadele verdiklerini belirterek, mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Sezon başından buyana çekilen sıkıntılarla birlikte sporcuların sahada ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını dile getiren Yiğit, “Sezon başından beri çekilen sıkıntılar bir tarafa bizimle bu onurlu mücadelede beraber olan ve sonuna kadar sakatlanma pahasına tekmeye kafasını koyan, ayağı kırılan, kolu kırılan oyuncularımız üzerine oyun oynamaya çalışan şer güçlere sesleniyorum. Bizi ve çocuklarımızı rahat bırakın. Dedikodu mekanizması içerisine çekilmek istenen dürüst ve namuslu insanları zan altında bırakacak, kahve köşesi dedikodular ile bizi bu dürüst ve onurlu mücadelemize dil uzatan kirli oyunlarınızı bozacağız. Bunu zamanın geldiğinde her kes görecek. Sonuç olarak futbol her şey değildir. Onuru olmayan ve bir şey üretmeyenler ancak kan ile beslenirler size verecek bir damla kanımız yok bir kez daha hatırlatırım” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi