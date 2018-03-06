“Kirli Oyunları Bozacağız”
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un sportif direktörü Aziz Yiğit, “Bizi ve çocuklarımızı rahat bırakın. Dedikodu mekanizması içerisine çekilmek istenen dürüst ve namuslu insanları zan altında bırakacak, kahve köşesi dedikodular ile bizi bu dürüst ve onurlu mücadelemize dil uzatan kirli oyunlarınızı bozacağız” dedi.
Yiğit, takım olarak sezon başından buyana onurlu bir mücadele verdiklerini belirterek, mücadelelerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
Sezon başından buyana çekilen sıkıntılarla birlikte sporcuların sahada ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını dile getiren Yiğit, “Sezon başından beri çekilen sıkıntılar bir tarafa bizimle bu onurlu mücadelede beraber olan ve sonuna kadar sakatlanma pahasına tekmeye kafasını koyan, ayağı kırılan, kolu kırılan oyuncularımız üzerine oyun oynamaya çalışan şer güçlere sesleniyorum. Bizi ve çocuklarımızı rahat bırakın. Dedikodu mekanizması içerisine çekilmek istenen dürüst ve namuslu insanları zan altında bırakacak, kahve köşesi dedikodular ile bizi bu dürüst ve onurlu mücadelemize dil uzatan kirli oyunlarınızı bozacağız. Bunu zamanın geldiğinde her kes görecek. Sonuç olarak futbol her şey değildir. Onuru olmayan ve bir şey üretmeyenler ancak kan ile beslenirler size verecek bir damla kanımız yok bir kez daha hatırlatırım” dedi.
Yeni Malatya Gazetesi
mehmet bey sizi tanımam .ama aziz hocayı tanırım spora gençlere hizmet etmiş bir insan elinden geldiğince birşeyler yapmaya çalısıyor .ama sizin kişisel bir probleminiz var gibi.insanlar yanlıs yorum yapabilir yanlıs tahmin yapa bilir ama bu kadar üstelenmez .sporun siz ne tarafındasınız bilmiyorum ama bence haksızlık ediyorsunuz aziz beye
Malatya malatya bulunmaz eşin heyy
boş ver hocam konusanlar bir tl destek vermiş mi
ama suç sizde .ne haddinize balda takım yapmak
arkanızda yesilyurt battalgazi mi var sanki 2 trilyon malatrya halkının cebinden siz harcamıssınız gibi okları size çeviriyorlar sıkıysa yesilyurt spora konussunlar
TEŞEKKÜRLER KARDEŞİM.TETİKÇİLER İLE MÜCADELEME SONUNA KADAR DEVAM
Aynen öyle yesilyurtspor suan rezil durumda en cok para harcayan ama fiyasko halinde olan onlar asìll
Bakın Hocamın yayınlanmış bir yazısından alıntıları size sunuyorum, bu sadece bir örnek, Aziz Hocamın bakış açısı, çağdaş değişen futboldan anladığı bu mudur? Bu bakış açısı ile Malatya fuboluna neler verdiğini siz düşünüz:
“”Yeni Malatyaspor sezonun en büyük kumarını zaten Erol Bulut tercihi ile yapmıştır. Bugüne kadar hiçbir takımda sorumlu olmadan Süper Lig takımının teslim edilmesi Allah aşkına tabiata aykırı değil midir?
‘Israrla biz bu işi iyi yapıyoruz, bu işi bizim kadar kimse bilmiyor’ diyenlere sesleniyorum yaptığınız işlerden ve esrinizle gurur duymaya devam edecek misiniz? Hadi divandan onay aldınız, bari yol yakınken stajyer dahi olmayan bu hocadan bir an önce kurtulun. Acil bir tecrübeli teknik adam ile anlaşarak hiç olmazsa geleceğe umutla bakmamızı sağlayın.””
“”Acilen Malatya’ya dönmeden bu acemi teknik adam ile yolları ayırın hem ona hem de Malatya’ya iyilik yapmış olursunuz.””
FENERBAHÇE MAÇINDA DİALLO İLE BAŞLAMASI TALİHSİZLİKTİ,ANACAK SONRASINDA YAPTIĞI DOĞRU TERCİHLER İLE TAKIMA İVME KAZANDIRAN EROL BULUT HOCANIN HER ZAMAN YAZILARIM VE YORUMLARIMLA HAKKINI TESLİM ETTİM HATIRLATIRIM.
Aziz bey ayni yorum programlarindaki gibi yazmışsın 😀
Bak hocam benim demek istediğim de bu zaten. Eğer yönetimde sen olsaydın şu anda Erol Bulut gibi bir hazine elimizde değildi. Daha 2. maçtan gönderilmişti. Allah’tan yönetimde başkaları var ve bu sayede Erol Bulut bizde.
Gözlerim yaşardı. Aziz Yiğit Malatya futbolunun yakasını artık bırak n’olur! Kaç nesil kaç genç senin çağın çok gerisinde kalman yüzünden harcandı? Malatyaspor’un bu noktalara nasıl getirildiğini canlı şahit olarak lütfen anlat. Malatya futboluna daha fazla zarar verme!
ben Malatya futboluna hayatımı verdim senin şu an tanıdığı l olmaları için yollarını açtım ve tek tek onlarla yıllarca ilgilendim senin gibi ismini açıklamaktan korkan korkaklar yüzünden bu işi sonuna kadar götüreceğim senin ve senin gibi futbol fakiri kişilerin yüzünden.Birde sana hatırlatırım 1932 Malatyagücü spor kulübü başkanlığım dönemimde her yıl vbeş altı oyuncum üniversiteyi kazanıyor.Futbol dışında basketbol,Hentbol,Boks,Bedminton,Atıcılık vs. gibi en az yedi sekiz branşta faaliyetim var sana ve senin gibilere rağmen dim dik ayaktayım Allahıma şükür teknik adamalara profesyone
Basketbol, boks, hentbol her branşla uğraş. Ama Malatyaspor’u enkaz haline getiren hiç ama hiç kimseyi artık Malatya futbolunda ben kendi şahsım adına istemiyorum. En azından Yeni Malatyaspor içinde istemiyorum; amatördekilere de üzülüyorum. 80’lerin 90’ların mantığında kalmış İsmail Tekin ve Aziz Yiğit’in oyuncağı olmaları yüreğimi dağlıyor.